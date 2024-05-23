Путин дал ответ на изъятие российского имущества в США

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал документ о специальном порядке компенсации ущерба, который был причинён России и Центробанку недружественными действиями США. Указ размещён на официальном портале публикования правовых актов.

В документе указано, что российский лидер разрешил обращения в суд в случае необоснованного лишения имущественных прав, вызванного решениями властей и судов Штатов. Кроме того президент разрешил использовать имущество Соединённых Штатов в России, чтобы компенсировать ущерб от изъятия российского имущества в США.

"Российский правообладатель вправе обратиться в суд <…> с заявлением об установлении факта необоснованного лишения его прав на имущество в связи с решением государственного или судебного органа США и о компенсации ущерба. <...> Правительству РФ в четырёхмесячный срок обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных на реализацию настоящего указа", — говорится в документе.