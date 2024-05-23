Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи в 2019 году. Обложка © ТАСС / AP / Susan Walsh

Песков заявил, что Путин не контактирует с Трампом

Президент РФ Владимир Путин не контактирует с бывшим лидером США Дональдом Трампом. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал слова Трампа о возможности добиться освобождения Эвана Гершковича, который находится в российском СИЗО по обвинению в шпионаже.