Песков заявил, что Путин не контактирует с Трампом
Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи в 2019 году. Обложка © ТАСС / AP / Susan Walsh
Президент РФ Владимир Путин не контактирует с бывшим лидером США Дональдом Трампом. Так пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал слова Трампа о возможности добиться освобождения Эвана Гершковича, который находится в российском СИЗО по обвинению в шпионаже.
"Каких-то контактов с Дональдом Трампом, естественно, у Путина нет", — подчеркнул представитель Кремля.
Напомним, корреспондента московского бюро газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали с поличным за шпионаж в Екатеринбурге в 2023 году. Информация по его делу носит закрытый характер. В США утверждают, что Москва якобы отклонила все предложения об обмене Гершковича и бывшего морпеха Пола Уилана, осуждённого за шпионаж. Однако президент России Владимир Путин заявил, что это не так.