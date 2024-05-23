Силуанов обозначил планы Минфина по налоговому режиму для самозанятых
Силуанов: Налоговый режим для самозанятых не будет меняться до 2028 года
Налоговый режим для самозанятых не претерпит изменений до 2028 года, как и было запланировано изначально. Об этом сообщил глава Минфина России Антон Силуанов во время выступления на слушаниях в парламенте о реформах в российском налоговом законодательстве.
"В наших планах, как и договаривались, десять лет этот режим не меняем. Все те предложения [по поддержке самозанятых], которые были озвучены, они будут реализовываться", — заявил министр.
Ранее Антон Силуанов объяснил, как будут использованы дополнительные доходы, полученные от изменения налоговой системы. По его словам, с помощью этих средств правительство намерено повысить социальные выплаты, оказать помощь матерям и детям, а также вложить их в социальную инфраструктуру.
ТАСС / Сергей Фадеичев