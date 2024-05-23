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23 мая, 12:27

Силуанов обозначил планы Минфина по налоговому режиму для самозанятых

Силуанов: Налоговый режим для самозанятых не будет меняться до 2028 года

Налоговый режим для самозанятых не претерпит изменений до 2028 года, как и было запланировано изначально. Об этом сообщил глава Минфина России Антон Силуанов во время выступления на слушаниях в парламенте о реформах в российском налоговом законодательстве.

"В наших планах, как и договаривались, десять лет этот режим не меняем. Все те предложения [по поддержке самозанятых], которые были озвучены, они будут реализовываться", заявил министр.

Силуанов рассказал, на кого распространится налоговая амнистия
Силуанов рассказал, на кого распространится налоговая амнистия

Ранее Антон Силуанов объяснил, как будут использованы дополнительные доходы, полученные от изменения налоговой системы. По его словам, с помощью этих средств правительство намерено повысить социальные выплаты, оказать помощь матерям и детям, а также вложить их в социальную инфраструктуру.

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Юрий Лысенко
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