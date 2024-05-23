Верховный суд защитил девочку, к которой перешёл полумиллионный кредит отца

Верховный суд РФ принял решение в пользу девочки из Ростова-на-Дону, на которую после смерти отца свалились все его кредитные обязательства. Об этом говорится в определении судебной коллегии по гражданским делам.

Конкретная сумма задолженности не указана в материалах дела, однако она превышает половину стоимости квартиры, которой при жизни обладал умерший. Второй половиной жилья владеет мать девочки. Вдова решила отказаться от своей доли и доли дочери с разрешения органа опеки. Половина квартиры стала расцениваться как выморочное имущество администрации города.

Позднее с семьёй связались представители банка, которые предъявили иск о взыскании долга по кредитной карте, сумма которого составляла более полумиллиона рублей. Суд удовлетворил иск, сославшись на то, что если она всё ещё живёт в квартире, значит, приняла её в наследство и обязана ответить по долгам. В Верховном суде не дали ход этому делу и направили его на пересмотр.

"Все сделки с имуществом несовершеннолетних совершаются к их выгоде. Судом были проигнорированы доводы о том, что интересам ребёнка не отвечало принятие наследства ввиду множественных долговых обязательств наследодателя перед кредитными учреждениями", — сказано в сообщении суда.