Верховный суд защитил девочку, к которой перешёл полумиллионный кредит отца
Верховный суд РФ принял решение в пользу девочки из Ростова-на-Дону, на которую после смерти отца свалились все его кредитные обязательства. Об этом говорится в определении судебной коллегии по гражданским делам.
Конкретная сумма задолженности не указана в материалах дела, однако она превышает половину стоимости квартиры, которой при жизни обладал умерший. Второй половиной жилья владеет мать девочки. Вдова решила отказаться от своей доли и доли дочери с разрешения органа опеки. Половина квартиры стала расцениваться как выморочное имущество администрации города.
Позднее с семьёй связались представители банка, которые предъявили иск о взыскании долга по кредитной карте, сумма которого составляла более полумиллиона рублей. Суд удовлетворил иск, сославшись на то, что если она всё ещё живёт в квартире, значит, приняла её в наследство и обязана ответить по долгам. В Верховном суде не дали ход этому делу и направили его на пересмотр.
"Все сделки с имуществом несовершеннолетних совершаются к их выгоде. Судом были проигнорированы доводы о том, что интересам ребёнка не отвечало принятие наследства ввиду множественных долговых обязательств наследодателя перед кредитными учреждениями", — сказано в сообщении суда.
Чтобы не возникало подобных ситуаций с членами семьи, которые набирают кредиты один за другим, ранее Life.ru рассказывал, как запретить выдачу кредитов необдуманно набирающему их родственнику, несмотря на то что процедура наложения запрета на кредитование третьего лица не предусматривается российским законодательством.
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