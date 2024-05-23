Частный самолёт-амфибия Л-145 из Могилёва аварийно сел в Калуге

В аэропорту Калуги совершил аварийную посадку частный самолёт-амфибия Л-145, летевший из Могилёва. Он выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и заблокировал работу воздушной гавани на два часа, пишет Mash.

Частный самолёт-амфибия Л-145. Фото © Telegram / Mash

По его данным, на борту во время инцидента находились четверо граждан Белоруссии: два пассажира, а также пилот и штурман. Известно, что у самолёта сломались шасси и крыло.