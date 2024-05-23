Частный самолёт-амфибия Л-145 из Могилёва аварийно сел в Калуге
В аэропорту Калуги совершил аварийную посадку частный самолёт-амфибия Л-145, летевший из Могилёва. Он выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы и заблокировал работу воздушной гавани на два часа, пишет Mash.
По его данным, на борту во время инцидента находились четверо граждан Белоруссии: два пассажира, а также пилот и штурман. Известно, что у самолёта сломались шасси и крыло.
А пару дней назад Life.ru рассказывал о том, как в Индии во время взлёта загорелся самолёт авиакомпании Air India. Лайнер Airbus A320 должен был отправиться из города Бангалор в Кочи, но при наборе высоты у воздушного судна загорелся правый двигатель. Самолёт развернули обратно, и уже на взлётно-посадочной полосе пламя охватило весь двигатель.