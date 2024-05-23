В Ботаническом саду петербургского государственного университета засвидетельствовали цветение редкого кактуса, который носит прекрасное название "Царица ночи". Он явил красоту своих бутонов лишь на несколько часов. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Цветение "Царицы ночи" застали в Ботаническом саду СПбГУ. Видео © Telegram / Что там в СПбГУ

Впервые в России вид кактуса Selenicereus grandiflorus оказался в начале XVIII века, став одним из первых украшений оранжерей Петербурга и Ботанического сада СПбГУ. Лунный кактус обитает в природе в тропическом климате, где встречается на деревьях и в скалистой местности. Родиной этого растения считаются леса Центральной и Южной Америки.

Статное название "Царица" кактус получил из-за огромных по своим меркам ароматных цветков, которые достигают длины до 30 сантиметров и столько же в диаметре. Они раскрываются единожды в год по ночам. При этом за одну ночь раскроется лишь один цветок.