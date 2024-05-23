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23 мая, 15:39

Цветение "Царицы ночи" застали в Ботаническом саду СПбГУ

В Ботаническом саду петербургского государственного университета засвидетельствовали цветение редкого кактуса, который носит прекрасное название "Царица ночи". Он явил красоту своих бутонов лишь на несколько часов. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Цветение "Царицы ночи" застали в Ботаническом саду СПбГУ. Видео © Telegram / Что там в СПбГУ

Впервые в России вид кактуса Selenicereus grandiflorus оказался в начале XVIII века, став одним из первых украшений оранжерей Петербурга и Ботанического сада СПбГУ. Лунный кактус обитает в природе в тропическом климате, где встречается на деревьях и в скалистой местности. Родиной этого растения считаются леса Центральной и Южной Америки.

Статное название "Царица" кактус получил из-за огромных по своим меркам ароматных цветков, которые достигают длины до 30 сантиметров и столько же в диаметре. Они раскрываются единожды в год по ночам. При этом за одну ночь раскроется лишь один цветок.

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Цветки и молодые стебли кактуса используются в гомеопатии, а также имеют седативные, болеутоляющие, противовоспалительные и другие полезные свойства. Кстати, многие растения хороши в каких-то аспектах. И совсем не обязательно стоять над котлом и готовить алхимические субстанции для извлечения пользы из них. Достаточно просто поставить их в комнате и проявить заботу. Ранее Life.ru рассказал о 10 растениях, которые могут исцелять ваш организм, используя для этого свои природные свойства.

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Telegram / Что там в СПбГУ

Владимир Озеров
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