64-летнего британца задержали за угрозу нацбезопасности из-за "связей с Россией"

В Лондоне задержали и поместили под стражу 64-летнего британского подданного по обвинению в нарушении закона о национальной безопасности из-за якобы связей с Россией. Об этом говорится в заявлении на сайте Скотленд-Ярда.

"64-летнему Говарду Майклу Филлипсу, родившемуся 29 августа 1959 года, из города Харлоу в четверг, 23 мая, было предъявлено обвинение в нарушении раздела 3 закона о национальной безопасности. Страна, к которой относится обвинение, — Россия", — уточнили в полиции.

В Скотленд-Ярде добавили, что арест британца не связан с какими-либо другими недавними обвинениями или расследованиями, связанными с преступлениями АНБ. В рамках дела силовики провели обыски по двум адресам.