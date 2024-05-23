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Регион
23 мая, 15:04

64-летнего британца задержали за угрозу нацбезопасности из-за "связей с Россией"

В Лондоне задержали и поместили под стражу 64-летнего британского подданного по обвинению в нарушении закона о национальной безопасности из-за якобы связей с Россией. Об этом говорится в заявлении на сайте Скотленд-Ярда.

"64-летнему Говарду Майклу Филлипсу, родившемуся 29 августа 1959 года, из города Харлоу в четверг, 23 мая, было предъявлено обвинение в нарушении раздела 3 закона о национальной безопасности. Страна, к которой относится обвинение, — Россия", уточнили в полиции.

В Скотленд-Ярде добавили, что арест британца не связан с какими-либо другими недавними обвинениями или расследованиями, связанными с преступлениями АНБ. В рамках дела силовики провели обыски по двум адресам.

Всего днём ранее в британском городе Мейденхед (графство Беркшир) при загадочных обстоятельствах погиб другой обвиняемый в нарушении закона о нацбезопасности Великобритании. Там обнаружили тело обвиняемого в работе на разведку Гонконга бывшего морского пехотинца Соединённого Королевства Мэтью Трикетта. Следователи рассматривают это происшествие как "необъяснимую гибель".

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flickr.com / LWYang

Андрей Бражников
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