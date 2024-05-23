64-летнего британца задержали за угрозу нацбезопасности из-за "связей с Россией"
В Лондоне задержали и поместили под стражу 64-летнего британского подданного по обвинению в нарушении закона о национальной безопасности из-за якобы связей с Россией. Об этом говорится в заявлении на сайте Скотленд-Ярда.
"64-летнему Говарду Майклу Филлипсу, родившемуся 29 августа 1959 года, из города Харлоу в четверг, 23 мая, было предъявлено обвинение в нарушении раздела 3 закона о национальной безопасности. Страна, к которой относится обвинение, — Россия", — уточнили в полиции.
В Скотленд-Ярде добавили, что арест британца не связан с какими-либо другими недавними обвинениями или расследованиями, связанными с преступлениями АНБ. В рамках дела силовики провели обыски по двум адресам.
Всего днём ранее в британском городе Мейденхед (графство Беркшир) при загадочных обстоятельствах погиб другой обвиняемый в нарушении закона о нацбезопасности Великобритании. Там обнаружили тело обвиняемого в работе на разведку Гонконга бывшего морского пехотинца Соединённого Королевства Мэтью Трикетта. Следователи рассматривают это происшествие как "необъяснимую гибель".
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