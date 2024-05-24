Око за око: Для чего Путин разрешил изымать имущество США и кто от этого пострадает больше Президент России Владимир Путин 23 мая подписал указ, позволяющий конфисковать имущество американских компаний и граждан в РФ в ответ на изъятие в США замороженных резервов ЦБ РФ. Life.ru расскажет, почему Россия пошла на такой шаг, кто в итоге выиграет и проиграет. 23 мая, 21:29 Президент подписал указ о конфискации активов граждан США. Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Почему президент подписал указ о конфискации активов граждан США

Президент России подписал указ, по которому можно конфисковать имущество американских граждан и компаний. Фото © ТАСС / Александр Казаков

В конце апреля президент США Джо Байден подписал пакет законопроектов, согласно которым предусматривается конфискация российских замороженных активов американскими властями и передача их Украине. Речь идёт о российских $300 млрд, которые остались в западных банках. Решение президента США поддержал Евросоюз. С начала военной операции Евросоюз, Канада, США и Япония заморозили активы России, из них $5–6 млрд находятся в Соединённых Штатах.

— Это никоим образом нельзя воспринимать как какие-то законные действия — они противозаконные, и, соответственно, они будут так или иначе предметом неких ответных действий и предметом судебных разбирательств, — отметил в апреле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сегодня президент России подписал указ, по которому можно конфисковать имущество американских граждан и компаний. Он принят "в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями Соединённых Штатов Америки, направленными на причинение Российской Федерации и Центральному банку Российской Федерации ущерба", следует из указа.

Какие ресурсы Запада могут пойти с молотка

Документ вступил в силу с момента его подписания. Под замораживание активов в России попадают следующие активы: — Движимое и недвижимое имущество, находящееся на территории России. — Ценные бумаги, доли в уставных капиталах юридических лиц. — Имущественные права, принадлежавшие физическим или юридическим лицам Соединённых Штатов Америки.

Ранее в России уже замораживали счета западных и американских компаний. Так, в мае 2022 года спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что в ответ на заморозку российских активов западными странами Банк России заблокировал средства иностранных инвесторов на сумму порядка $500 млрд.

Что нужно гражданину России, чтобы получить активы США

Граждане РФ, у которых в США были изъяты активы, получают право обратиться в российский суд. Фото © Shutterstock / FOTODOM / OlegD

Граждане РФ, у которых в США были изъяты активы, получают право обратиться в российский суд. Тот в свою очередь должен установить факт незаконной конфискации и назначить компенсацию.

Суд должен обратиться в правительственную комиссию по контролю за иностранными инвестициями. А она обязана предоставить перечень имущества американских юридических и физических лиц, которое можно использовать в качестве компенсации ущерба.

Кто больше всего пострадает от изъятия имущества в России

Как сообщают РИА "Новости", среди стран "Большой семёрки" крупнейшим инвестором в российскую экономику была Британия. По последним доступным данным, на конец 2021 года её активы в России оценивались примерно в 19 миллиардов долларов. США на конец 2022 года имели активов в РФ на 9,6 миллиарда долларов, Япония — на 4,6 миллиарда долларов, а Канада — на 2,9 миллиарда долларов.

Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий рассказал РИА "Новости", что, например, в России продолжает работать "Ситибанк", активы которого на 1 апреля 2024 года составили 0,6 триллиона рублей. Также работает "Дж. П. Морган Банк Интернешнл" с активами 0,2 триллиона рублей. Кроме того, в России продолжают работать такие американские гиганты, как Philip Morris, табачная компания, один из крупнейших производителей сигарет в мире, PepsiCo и другие.

Последствия для мировой финансовой системы от изъятия активов России

Отток активов разных стран из западных банков не только продолжится, но и ускорится, считают эксперты. Так как произойдёт подрыв доверия со стороны Китая и других стран так называемого Глобального Юга. Больше всех пострадает крупнейшая в мире расчётно-клиринговая система, предназначенная для обслуживания международных ценных бумаг, — Euroclear. Депозитарий не смог защитить находящиеся у него на хранении активы от произвола и кражи западных коллег.

— Последуют суды против Euroclear со стороны России в юрисдикциях Дубая и Гонконга, где у этой конторы есть отделения. С требованием возмещения не только украденных средств, но и недополученной прибыли. И почему я думаю, что и в Дубае, и в Гонконге решения судов будут в пользу России? — делает вывод аналитик и публицист Александр Роджерс.

По его словам, в итоге "три миллиарда за развал западной финансовой системы — это недорого", но эти деньги Западу тоже придётся вернуть. Это, конечно, будет не быстрый процесс, но чем дольше он затянется, тем больше Европе и США придётся выплачивать компенсации, полагает эксперт.