"Меньше соблазнов договариваться": Названы две стороны ответа Путина на изъятие имущества РФ в США

Подписанный президентом России Владимиром Путиным указ о специальном порядке компенсации ущерба РФ от действий США одновременно является зеркальной мерой в ответ на недружественные действия США и шагом к полному разрыву с гегемоном. Об этом заявил политический обозреватель "Царьграда" Андрей Перла.

Напомним, сегодня Life.ru сообщал о том, что Путин дал ответ на изъятие российского имущества в США. Глава государства подписал документ о специальном порядке компенсации ущерба, который был причинён России и Центробанку недружественными действиями США. Таким образом, президент разрешил обращения в суд в случае необоснованного лишения имущественных прав, вызванного решениями властей и судов Штатов.