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23 мая, 23:58

Мультиформатный проект "Россия — миру" об отечественных учёных стартовал в РФ

Часть интерактивной экспозиции проекта. Обложка © aif.ru / Евгений Асташенков

Часть интерактивной экспозиции проекта. Обложка © aif.ru / Евгений Асташенков

Стартовал интерактивный проект "Россия — миру", реализованный aif.ru совместно с мультимедийными историческими парками "Россия — моя история" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Его онлайн- и офлайн-экспозиции повествуют о развитии отечественной науки и величайших достижениях наших учёных.

Виртуальная среда проекта представляет собой 3D-модель музейных павильонов, где собрана информация о работах величайших математиков, химиков, физиков, астрономов и даже авиаконструкторов. Ознакомиться с их биографией можно как в текстовом формате, так и с помощью видеолекций, которые ведёт историк Константин Кудряшов.

Виртуальный зал "Наука". Скриншот © Сайт проекта "Россия — миру"

Виртуальный зал "Наука". Скриншот © Сайт проекта "Россия — миру"

Также проект подразумевает открытие выставочных экспозиций в 12 российских городах: Твери, Мелитополе, Владивостоке, Луганске, Санкт-Петербурге, Самаре, Саратове, Перми, Ростове-на-Дону, Махачкале, Новосибирске и Тюмени.

"У нас получилась достаточно масштабная ретроспектива научных достижений нашей страны с охватом самых разных областей. При этом форма подачи проста, понятна и привлекательна. Экспозиции пройдут в 12 городах, дополнив контент выставок "Россия — моя история", — заявил на пресс-конференции член Общественной палаты РФ Иван Есин.

Часть интерактивной экспозиции проекта. Фото © aif.ru / Евгений Асташенков

Часть интерактивной экспозиции проекта. Фото © aif.ru / Евгений Асташенков

В Музее ВС РФ открылась выставка АиФ "Русские конструкторы"
В Музее ВС РФ открылась выставка АиФ "Русские конструкторы"

Ранее Life.ru сообщал, что Институт развития Интернета объявил финалистов второй части III Национальной премии интернет-контента. Участников конкурса ждут награждения в 22 номинациях. Церемония вручения состоится 30 мая в "Мосфильме".

Илья Пушкарев
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