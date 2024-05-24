Мультиформатный проект "Россия — миру" об отечественных учёных стартовал в РФ

Стартовал интерактивный проект "Россия — миру", реализованный aif.ru совместно с мультимедийными историческими парками "Россия — моя история" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Его онлайн- и офлайн-экспозиции повествуют о развитии отечественной науки и величайших достижениях наших учёных.

Виртуальная среда проекта представляет собой 3D-модель музейных павильонов, где собрана информация о работах величайших математиков, химиков, физиков, астрономов и даже авиаконструкторов. Ознакомиться с их биографией можно как в текстовом формате, так и с помощью видеолекций, которые ведёт историк Константин Кудряшов.

Виртуальный зал "Наука". Скриншот © Сайт проекта "Россия — миру"

Также проект подразумевает открытие выставочных экспозиций в 12 российских городах: Твери, Мелитополе, Владивостоке, Луганске, Санкт-Петербурге, Самаре, Саратове, Перми, Ростове-на-Дону, Махачкале, Новосибирске и Тюмени.

"У нас получилась достаточно масштабная ретроспектива научных достижений нашей страны с охватом самых разных областей. При этом форма подачи проста, понятна и привлекательна. Экспозиции пройдут в 12 городах, дополнив контент выставок "Россия — моя история", — заявил на пресс-конференции член Общественной палаты РФ Иван Есин.

Часть интерактивной экспозиции проекта. Фото © aif.ru / Евгений Асташенков