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24 мая, 01:11

"Он совершил подвиг": Гоша Куценко бросился в ледяную воду ради зрителей

Гоша Куценко отказался от каскадёра для съёмок опасной сцены в "Непослушниках"

Гоша Куценко на съёмочной площадке "Непослушников". Обложка © kino-teatr.ru

Гоша Куценко на съёмочной площадке "Непослушников". Обложка © kino-teatr.ru

Режиссёр фильма "Непослушники" Владимир Котт рассказал о самоотверженном поступке Гоши Куценко во время съёмок новой комедии. Чтобы не лукавить перед зрителем, актёр решил отказаться от каскадёра и самостоятельно отыграть в опасной сцене.

По сценарию герою артиста необходимо было плыть в холодной воде, рассказал создатель картины. Изначально для этого планировалось задействовать профессионала, но Куценко выступил против решения режиссёра, после чего прыгнул в воду.

"Он совершил подвиг, понимая, что зритель не поверит, что это он, как бы мы это ни скрывали", — признался Котт в беседе с порталом "Страсти".

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А ранее стали известны закулисные подробности съёмок нового сезона "Универа". По словам исполнителя роли Майкла Арарата Кещяна, в целях экономии продюсеры отменили питание на площадке.

Илья Пушкарев
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