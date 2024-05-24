"Он совершил подвиг": Гоша Куценко бросился в ледяную воду ради зрителей

Режиссёр фильма "Непослушники" Владимир Котт рассказал о самоотверженном поступке Гоши Куценко во время съёмок новой комедии. Чтобы не лукавить перед зрителем, актёр решил отказаться от каскадёра и самостоятельно отыграть в опасной сцене.

По сценарию герою артиста необходимо было плыть в холодной воде, рассказал создатель картины. Изначально для этого планировалось задействовать профессионала, но Куценко выступил против решения режиссёра, после чего прыгнул в воду.

"Он совершил подвиг, понимая, что зритель не поверит, что это он, как бы мы это ни скрывали", — признался Котт в беседе с порталом "Страсти".