"Он совершил подвиг": Гоша Куценко бросился в ледяную воду ради зрителей
Гоша Куценко отказался от каскадёра для съёмок опасной сцены в "Непослушниках"
Гоша Куценко на съёмочной площадке "Непослушников". Обложка © kino-teatr.ru
Режиссёр фильма "Непослушники" Владимир Котт рассказал о самоотверженном поступке Гоши Куценко во время съёмок новой комедии. Чтобы не лукавить перед зрителем, актёр решил отказаться от каскадёра и самостоятельно отыграть в опасной сцене.
По сценарию герою артиста необходимо было плыть в холодной воде, рассказал создатель картины. Изначально для этого планировалось задействовать профессионала, но Куценко выступил против решения режиссёра, после чего прыгнул в воду.
"Он совершил подвиг, понимая, что зритель не поверит, что это он, как бы мы это ни скрывали", — признался Котт в беседе с порталом "Страсти".
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