США дадут более миллиарда долларов компании на создание двух ракетных фрегатов
Пентагон: США заключили контракт на создание двух ракетных фрегатов за шесть лет
США заключили контракт объёмом более миллиарда долларов с компанией Marinette Marine на разработку и создание двух ракетных фрегатов к апрелю 2030 года. Об этом рассказали в Пентагоне.
"Корпорация Marinette Marine из Висконсина получила модификацию объёмом 1,044 миллиарда долларов к контракту на изучение вариантов детального проектирования и строительство двух ракетных фрегатов FFG 66 и FFG 67", — уточнили в ведомстве.
Речь идёт о кораблях класса "Констеллейшн". Это многоцелевые фрегаты с управляемым ракетным оружием. Их создание будет осуществляться в нескольких штатах, в том числе в Северной Каролине, Нью-Йорке, Висконсине, Пенсильвании и Джорджии.
Ранее Штаты заключили контракт на сумму 13 миллиардов долларов с американским авиапроизводителем Sierra Nevada Corporation для разработки нового "самолёта Судного дня". Ожидается, что его оснастят реактивным двигателем, который усилят и модифицируют в соответствии с военными требованиями. Работы планируется завершить в 2036 году.
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