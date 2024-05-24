США дадут более миллиарда долларов компании на создание двух ракетных фрегатов

США заключили контракт объёмом более миллиарда долларов с компанией Marinette Marine на разработку и создание двух ракетных фрегатов к апрелю 2030 года. Об этом рассказали в Пентагоне.

"Корпорация Marinette Marine из Висконсина получила модификацию объёмом 1,044 миллиарда долларов к контракту на изучение вариантов детального проектирования и строительство двух ракетных фрегатов FFG 66 и FFG 67", — уточнили в ведомстве.

Речь идёт о кораблях класса "Констеллейшн". Это многоцелевые фрегаты с управляемым ракетным оружием. Их создание будет осуществляться в нескольких штатах, в том числе в Северной Каролине, Нью-Йорке, Висконсине, Пенсильвании и Джорджии.