Вашингтон поддерживает: Нетаньяху готовится выступить с заявлением в Конгрессе США
Спикер Джонсон: Нетаньяху готовится выступить с речью в американском Конгрессе
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Обложка © ТАСС / EPA / GIL COHEN-MAGEN / POOL
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вскоре выйдет с речью на совместном заседании двух палат Конгресса США. Об этом рассказал прессе спикер Палаты представителей Майк Джонсон.
"В ближайшее время мы примем премьер-министра Нетаньяху в Капитолии на совместном заседании Конгресса", — пояснил Джонсон.
Он сообщил, что это событие покажет, как сильно Вашингтон поддерживает израильское правительство в трудное время. Когда именно Нетаньяху обратится к общественности, неизвестно.
Выступление Нетаньяху будет проходить на фоне признания Палестины со стороны европейских стран. По мнению политолога, всё это говорит о разрозненном состоянии участников НАТО и вскоре единство блока может быть разрушено.