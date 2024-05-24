Вашингтон поддерживает: Нетаньяху готовится выступить с заявлением в Конгрессе США

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вскоре выйдет с речью на совместном заседании двух палат Конгресса США. Об этом рассказал прессе спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

"В ближайшее время мы примем премьер-министра Нетаньяху в Капитолии на совместном заседании Конгресса", — пояснил Джонсон.

Он сообщил, что это событие покажет, как сильно Вашингтон поддерживает израильское правительство в трудное время. Когда именно Нетаньяху обратится к общественности, неизвестно.