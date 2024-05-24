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24 мая, 01:55

Вашингтон поддерживает: Нетаньяху готовится выступить с заявлением в Конгрессе США

Спикер Джонсон: Нетаньяху готовится выступить с речью в американском Конгрессе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Обложка © ТАСС / EPA / GIL COHEN-MAGEN / POOL

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Обложка © ТАСС / EPA / GIL COHEN-MAGEN / POOL

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вскоре выйдет с речью на совместном заседании двух палат Конгресса США. Об этом рассказал прессе спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

"В ближайшее время мы примем премьер-министра Нетаньяху в Капитолии на совместном заседании Конгресса", — пояснил Джонсон.

Он сообщил, что это событие покажет, как сильно Вашингтон поддерживает израильское правительство в трудное время. Когда именно Нетаньяху обратится к общественности, неизвестно.

Нетаньяху обрушился с гневом на страны, признавшие Палестину
Нетаньяху обрушился с гневом на страны, признавшие Палестину

Выступление Нетаньяху будет проходить на фоне признания Палестины со стороны европейских стран. По мнению политолога, всё это говорит о разрозненном состоянии участников НАТО и вскоре единство блока может быть разрушено.

Анатолий Симоненко
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