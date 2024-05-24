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24 мая, 02:55

Законопроект о защите госграниц спровоцировал раскол в Сенате США

Сенат США проголосовал против ужесточения мер контроля на южной границе

В Сенате США завершилось голосование по законопроекту об ужесточении мер контроля на южной границе. В поддержку инициативы выступили 43 члена верхней палаты Конгресса, а 50 выступили против.

Так как почти все противники законопроекта — республиканцы, президент США Джо Байден поспешил обвинить их в попустительском отношении к нацбезопасности страны. По словам главы Белого дома, "слонам" важнее показать несогласие с демократами.

"Республиканцев в Конгрессе не волнует защита границы или приведение в порядок поломанной миграционной системы в США. Если бы это было не так, они проголосовали бы в пользу самых жёстких мер по охране границы в истории", — возмутился американский лидер.

Продолжили дело Трампа: Техас возвёл стену на границе для борьбы с мигрантами
Продолжили дело Трампа: Техас возвёл стену на границе для борьбы с мигрантами

Ранее кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп обещал положить конец незаконной миграции в случае победы на выборах. Политик заверил американцев, что "запечатает" южную границу и депортирует всех нелегалов.

Обложка ©

Flickr / Trump White House Archived

Илья Пушкарев
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