Законопроект о защите госграниц спровоцировал раскол в Сенате США

В Сенате США завершилось голосование по законопроекту об ужесточении мер контроля на южной границе. В поддержку инициативы выступили 43 члена верхней палаты Конгресса, а 50 выступили против.

Так как почти все противники законопроекта — республиканцы, президент США Джо Байден поспешил обвинить их в попустительском отношении к нацбезопасности страны. По словам главы Белого дома, "слонам" важнее показать несогласие с демократами.

"Республиканцев в Конгрессе не волнует защита границы или приведение в порядок поломанной миграционной системы в США. Если бы это было не так, они проголосовали бы в пользу самых жёстких мер по охране границы в истории", — возмутился американский лидер.