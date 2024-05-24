Раскрыто отношение работодателей к софинансированию будущих пенсий
Опрос: Каждый второй работодатель поддержит сотрудников в программе сбережений
Почти половина (46%) российских компаний готовы софинансировать счета своих сотрудников в программе долгосрочных сбережений (ПДС). Об этом свидетельствуют итоги опроса, с которыми ознакомилась газета "Известия".
О намерении поддержать работников чаще всего заявляли респонденты из медицинской и строительной сфер. Ещё 22% компаний согласились на вложения лишь при условии налоговых льгот со стороны государства. В стимулах больше всего заинтересованы работодатели из IT.
"Далеко не у всех организаций есть корпоративные пенсионные программы: это зачастую дорого или нерентабельно, если коллектив небольшой. Но подключение к ПДС позволит закрыть эту брешь и сформировать весьма привлекательную часть корпоративного соцпакета", — прокомментировал итоги опроса президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков, добавив, что работа по внедрению налоговых стимулов для работодателей, желающих софинансировать ПДС-счета сотрудников, уже ведётся.
Ранее Life.ru сообщал, что уже 1 июня россиянам станут доступны новые льготы. Они коснутся детей, для которых подешевеет железнодорожный транспорт, семей: для них станет доступна социальная помощь — и безработных пенсионеров.