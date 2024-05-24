Раскрыто отношение работодателей к софинансированию будущих пенсий

Почти половина (46%) российских компаний готовы софинансировать счета своих сотрудников в программе долгосрочных сбережений (ПДС). Об этом свидетельствуют итоги опроса, с которыми ознакомилась газета "Известия".

О намерении поддержать работников чаще всего заявляли респонденты из медицинской и строительной сфер. Ещё 22% компаний согласились на вложения лишь при условии налоговых льгот со стороны государства. В стимулах больше всего заинтересованы работодатели из IT.

"Далеко не у всех организаций есть корпоративные пенсионные программы: это зачастую дорого или нерентабельно, если коллектив небольшой. Но подключение к ПДС позволит закрыть эту брешь и сформировать весьма привлекательную часть корпоративного соцпакета", — прокомментировал итоги опроса президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов Сергей Беляков, добавив, что работа по внедрению налоговых стимулов для работодателей, желающих софинансировать ПДС-счета сотрудников, уже ведётся.