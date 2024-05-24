ВСУ опустились до "кофейных" и "шоколадных" бомб, но победила русская смекалка

Из-за нехватки на Угледарском направлении личного состава ВСУ украинская армия пускает в ход разнообразные ухищрения. К примеру, ВСУ начали сбрасывать с беспилотников замаскированные бомбы. Такая взрывчатка по внешнему виду напоминает пачку сахара, кофе или шоколада. О новой подлости украинской стороны сообщил командир роты Вооружённых сил России с позывным Пират.

"Противник пытается компенсировать дефицит людей дронами. Наращивает ресурс на нашем направлении. И, к слову, у них появились такие FPV, которые могут нести на себе килограмм взрывчатки", — рассказывает Пират РИА "Новости".

Военный сообщил, что для ВСУ кустарно изготавливают устройства, которые маскируют под кофейные банки, пачки с сахаром и шоколад. Эти "гастробомбы" затем скидываются на позиции российских войск. Делается это с расчётом на "бегунков", говорит Пират.

"У нас есть "бегунки". Люди, которые добегают на передовые позиции с продовольствием для бойцов. Раньше они просто высыпали всё содержимое рюкзака на землю. Затем в этой груде начали находить замаскированную взрывчатку. Поэтому теперь передаём всё только в упакованных мешках", — объяснил комроты.