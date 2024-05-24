Самая "мемная" собака умерла в Японии в 18 лет. Она два года боролась с лейкемией В Японии умерла собака Кабосу, которая была интернет-мемом и "лицом" криптомонет 24 мая, 07:38 Кабосу. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kabosumama

В Японии скончалась собака породы сиба-ину по имени Кабосу, которая стала популярным интернет-мемом Doge. В начале мая питомец отпраздновал 18,5 года, став долгожителем для своего вида. О смерти самой "мемной" собаки написала в соцсети её хозяйка.

Кабосу с хозяйкой. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kabosumama

Мем с Кабосу. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kabosumama

"Кабосу заснула глубоким сном, она была самой счастливой в этом мире", — говорится в тексте. Детали печальной новости женщина приводить не стала.

Кабосу уже давно чувствовала себя плохо. Ещё два года назад ей диагностировали лейкемию, после чего животное перестало ходить. Пёсику подобрали специальные ходунки, чтобы она могла иногда стоять, а гулять её выводили в коляске. Также у питомца нарушились зрение и слух.

Кабосу в молодости. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kabosumama

Кабосу в последние годы. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kabosumama

Кабосу известна тем, что стала "лицом" криптомонеты Dogecoin в 2013 году. А впервые знаменитая мордашка пёсика появилась в Сети в 2010 году. Хозяева намерены провести 26 мая прощальную церемонию в память о своей любимице.

Ранее в Перми после проведения пластической операции в ветеринарной клинике скончался пёс по кличке Арчибальд. Хозяйка питомца Инесса Максимова в своих соцсетях обвинила медиков в том, что именно из-за них погибла собака.

Авторы Татьяна Миссуми