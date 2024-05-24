Наталья Фриске не поедет на похороны умершей от рака сестры

Российская певица, родная сестра Жанны Фриске Наталья Фриске не посетит похороны своей двоюродный сестры Татьяны Гончаренко, которая на днях умерла от онкологического заболевания. Об этом она сообщила в социальных сетях.

Вчера Фриске на личной странице в социальной сети сообщила, что уехала из Москвы, и предложила подписчикам угадать, куда же она отправилась. Пользователи платформы предположили, что она собирается проститься с почившей кузиной, однако Фриске объяснила, что такой возможности у неё нет.

"Нет, Таня в Одессе… К сожалению, не смогу попрощаться с ней", — написала она.