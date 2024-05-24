Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 мая, 08:37

Наталья Фриске не поедет на похороны умершей от рака сестры

Наталья Фриске. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / friske_natalia

Наталья Фриске. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / friske_natalia

Российская певица, родная сестра Жанны Фриске Наталья Фриске не посетит похороны своей двоюродный сестры Татьяны Гончаренко, которая на днях умерла от онкологического заболевания. Об этом она сообщила в социальных сетях.

Вчера Фриске на личной странице в социальной сети сообщила, что уехала из Москвы, и предложила подписчикам угадать, куда же она отправилась. Пользователи платформы предположили, что она собирается проститься с почившей кузиной, однако Фриске объяснила, что такой возможности у неё нет.

"Нет, Таня в Одессе… К сожалению, не смогу попрощаться с ней",  написала она.

Врачи спасли пациентку с самой агрессивной опухолью мозга, которая убила Жанну Фриске
Врачи спасли пациентку с самой агрессивной опухолью мозга, которая убила Жанну Фриске

Напомним, о смерти кузины Жанны и Натальи Фриске Татьяны Гончаренко от рака стало известно 23 мая. Она боролась с недугом на протяжении 14 лет, проходила дорогое лечение, которое, к несчастью, не оказалось эффективным — в начале месяца ей стало значительно хуже.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров