Наталья Фриске не поедет на похороны умершей от рака сестры
Наталья Фриске. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / friske_natalia
Российская певица, родная сестра Жанны Фриске Наталья Фриске не посетит похороны своей двоюродный сестры Татьяны Гончаренко, которая на днях умерла от онкологического заболевания. Об этом она сообщила в социальных сетях.
Вчера Фриске на личной странице в социальной сети сообщила, что уехала из Москвы, и предложила подписчикам угадать, куда же она отправилась. Пользователи платформы предположили, что она собирается проститься с почившей кузиной, однако Фриске объяснила, что такой возможности у неё нет.
"Нет, Таня в Одессе… К сожалению, не смогу попрощаться с ней", — написала она.
Напомним, о смерти кузины Жанны и Натальи Фриске Татьяны Гончаренко от рака стало известно 23 мая. Она боролась с недугом на протяжении 14 лет, проходила дорогое лечение, которое, к несчастью, не оказалось эффективным — в начале месяца ей стало значительно хуже.