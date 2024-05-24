Зверское убийство девятилетней девочки раскрыли спустя 17 лет, маньяка нашли в Кузбассе В Кемерове арестован мужчина по подозрению в убийстве школьницы в 2007 году 24 мая, 08:59 Задержание подозреваемого в убийстве школьницы в 2007 году. Видео © Telegram / Следком

В Кемеровской области полиция задержала мужчину, который подозревается в жестоком убийстве девятилетней девочки, совершённом 17 лет назад — в 2007 году. Об этом рассказали в СК РФ.

Задержание подозреваемого в убийстве школьницы в 2007 году. Видео © Telegram / Следком

"Долгое время убийство оставалось нераскрытым, на тот момент установить лицо, причастное к преступлению, не удалось. Все эти годы предварительное следствие по делу не прекращалось", — уточнили в ведомстве.

Школьница пропала 23 июля 2007 года в Кемерове. Её тело было обнаружено в дачном домике на одном из садовых участков. Экспертиза установила, что смерть носила насильственный характер. Дело было возбуждено по ст. 105 УК РФ "Убийство". За 17 лет следователи допросили более 600 человек, проанализировали 2500 телефонных звонков, а также было проведено около сотни экспертиз. Найти преступника удалось благодаря современным методам генетических исследований. Подозреваемый арестован.

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Авторы Татьяна Миссуми