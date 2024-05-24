Олимпийскую чемпионку Бацарашкину лишили шанса поехать на ОИ из-за звания лейтенанта

Двукратная олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе Виталина Бацарашкина не сможет получить нейтральный статус для участия в ОИ, которые пройдут летом в Париже. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на тренера спортсменки Наталью Кудрину, которая также не получила допуска на международные старты.

Для того чтобы выступить на отборе на Олимпиаду, Бацарашкина должна получить нейтральный статус от Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF). Но представители ISSF выставили огромный список условий для получения нейтрального статуса. Для этого необходимо не иметь связей ни с армией, ни с "Динамо", ни с ДОСААФ, а Бацарашкиной ещё в 2021 году присвоили офицерское звание "лейтенант".

"Спортсмены должны быть абсолютно нейтральными. А она офицер Росгвардии, так что перспектив пока у нас ноль. Даже мне как тренеру пришёл отказ, потому что я представляю общество "Динамо". Получается, что сейчас у нас нейтральные спортсмены — это молодые ребята, второй эшелон, который, к сожалению, ещё себя не проявил", — пояснила тренер.

Сейчас Бацарашкиной 27 лет, она обладательница олимпийского золота за стрельбу из пневматики. Кроме того, она имеет две серебряные медали с Игр 2016 года, а также является победительницей чемпионата мира, прошедшего в 2018 году. По словам тренера, запрет на участие в международных соревнованиях не отбивает у спортсменки рвения продолжать спортивную карьеру.

"Она ещё молодая, всё-таки пулевая стрельба — не гимнастика. Опыт у неё уже есть, она совершенно по-другому относится к выступлениям. Рано сдаваться. Я думаю, что всё-таки здравый смысл в нашей международной федерации проявится. Другие допускают ребят и в форме, и с флагом, но наша ведёт себя озлобленно. И это несерьёзно, это нарушение Олимпийской хартии", — подчеркнула Кудрина.