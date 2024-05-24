Россиян успокоили после "злонамеренного" фейка об отказах в выдаче загранников за рубежом

Старания отдельных СМИ раскачать тему о якобы ужесточении порядка выдачи заграничных паспортов российским гражданам за рубежом являются безосновательными и злонамеренными. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Её комментарий опубликован на сайте ведомства.

"Попытки некоторых СМИ поднять вопрос о якобы ужесточении порядка выдачи заграничных паспортов российским гражданам за рубежом считаем безосновательными и злонамеренными", — подчеркнула Захарова.

Дипломат напомнила, что основания для временного ограничения права российских граждан на выезд из страны регулируются Федеральным законом от 15.08.1996 года № 114-ФЗ "О порядке выезда из РФ и въезда в РФ". В качестве таковой, в частности, там прописаны статус подозреваемого либо обвиняемого по уголовному делу. Ограничение действует до вынесения решения или вступления в законную силу приговора суда. Представитель МИД подчеркнула, что все действующие или готовящиеся нормативно-правовые акты по выдаче загранпаспортов за рубежом содержат именно эту формулировку.