Стабильно высокий уровень доверия россиян к Путину показал рост

Президенту России Владимиру Путину доверяет 81,1% граждан РФ, а 78,7% с одобрением относятся к его работе на посту главы государства. Об этом говорят данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно результатам опроса, о доверии российскому лидеру заявили 81,1% респондентов (или 8 из 10 опрошенных). Противоположного мнения придерживаются лишь 15,3%. В то же время премьер-министру Михаилу Мишустину выразили доверие 65% участников опроса, а недоверие — 16,7%. При этом 78,7% с одобрением оценили работу Владимира Путина, а о неодобрении заявили 13,5%. Что касается главы правительства, то его работу на посту хорошо оценивают более половины (55,8%) респондентов, а вот противоположную оценку дали 8,4%.

Также опрошенные рассказали о том, за какую партию отдали бы голос, если бы выборы в Государственную думу проводились уже в грядущее воскресенье. Так, 40,2% участников опроса назвали "Единую Россию", 8,7% выбрали КПРФ, 9,5% предпочли ЛДПР, 6,5% отдали бы голос за партию "Новые люди", а 3,6% — за "Справедливую Россию – Патриоты – За правду". Ещё 9,9% респондентов назвали партии, которые не представлены в парламенте, затруднились дать ответ 9,2%, а 11% заявили, что не стали бы голосовать вовсе.

Исследование прошло с 13 по 19 мая 2024 года. В нём участвовали 1600 человек в возрасте от 18 лет. Опрос проводился посредством телефонных бесед по случайной выборке абонентов из полного реестра мобильных номеров, использующихся на территории Российской Федерации. Максимальное значение погрешности с 95% вероятностью не превышает 1% для сведений, которые собирали в течение семи дней у 11 200 человек.