Михаил Ефремов вернулся в московскую квартиру и застал там 10 незнакомых амбалов

Десять незнакомых лиц встретил житель Москвы Михаил Ефремов, когда его выписали из больницы после перенесённого инсульта. Амбалы отказывались уходить из его дома и проживали ещё неделю вместе с собственником. Об удивительной и пугающей истории узнал SHOT.

Тёзка знаменитого актёра познакомился с дамой, которая обещала дать ему должность в металлургической компании, чтобы тот мог выправить свою финансовую ситуацию. Во время собеседования она представила его подозрительным коллегам. Одного из них звали Саламбек. Он попросил у Михаила дать ему на время Mercedes GLE350D, чтобы произвести впечатление на свою тётю, которую нужно было встретить с вокзала. Отзывчивый москвич согласился и пригласил нового знакомого к себе домой на Воронцовские пруды, чтобы передать ключи от авто. В какой-то момент мужчина почувствовал резкую боль в области сердца, после чего его в экстренном порядке госпитализировали с инсультом.

Пока Михаил проходил лечение в больнице, к нему домой зашёл его сын, перед которым предстала весьма неожиданная картина. Открыв входную дверь, он увидел, что внутри сидят незнакомые ему господа в количестве 10 человек, среди которых был и тот самый Саламбек. Гости поведали, что они являются коллекторами и охраняют жилище. Сын Ефремова не понял, о чём они толкуют, ведь квартира не была в залоге у банка. Об увиденном он сразу рассказал отцу.

Спустя несколько дней Михаила выписали и он вернулся домой. Попытавшись уговорить незваных гостей покинуть его жилище, он получил возмутительный отказ. В итоге хозяин прожил в своей квартире с Саламбеком и его товарищами ещё неделю — до того момента, когда его голову посетил блестящий план. Ефремов наплёл "сожителям", что скоро к нему в гости придёт женщина, поэтому ребятам неплохо бы откланяться и пойти погулять на свежем воздухе. Они неожиданно вошли в положение и покинули квартиру. Как только нога последнего перешагнула порог, Михаил захлопнул дверь и запер все замки, больше не открывая Саламбеку и остальным своим новым "друзьям".