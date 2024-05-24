Новая Таволжанка подверглась массированной атаке 25 снарядами ВСУ

Украинская армия обстреляла село Новая Таволжанка Белгородской области. В результате атаки никто не пострадал, повреждения получили 11 частных домов. Об этом написал в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"25 снарядов из РСЗО выпустили ВСУ по селу Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. По предварительным данным, никто из мирных жителей не пострадал", — уточнил он.

Накануне Гладков сообщал, что украинские военные открыли огонь по селу Безымено Грайворонского городского округа под Белгородом. ВСУ ударили прямо по школе, повреждены окна и кровля, уточнил чиновник. Детей и педагогов в момент атаки в здании не было, так как школа перешла на дистанционную форму обучения.