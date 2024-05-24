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Новая Таволжанка подверглась массированной атаке 25 снарядами ВСУ

Гладков: ВСУ выпустили 25 снарядов по селу Новая Таволжанка Белгородской области

24 мая, 10:05
Новая Таволжанка. Обложка © ТАСС / Павел Колядин

Новая Таволжанка. Обложка © ТАСС / Павел Колядин

Украинская армия обстреляла село Новая Таволжанка Белгородской области. В результате атаки никто не пострадал, повреждения получили 11 частных домов. Об этом написал в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

"25 снарядов из РСЗО выпустили ВСУ по селу Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе. По предварительным данным, никто из мирных жителей не пострадал", уточнил он.

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Накануне Гладков сообщал, что украинские военные открыли огонь по селу Безымено Грайворонского городского округа под Белгородом. ВСУ ударили прямо по школе, повреждены окна и кровля, уточнил чиновник. Детей и педагогов в момент атаки в здании не было, так как школа перешла на дистанционную форму обучения.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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