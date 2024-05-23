Гладков: ВСУ дроном-камикадзе атаковали школу в белгородском селе Безымено
Последствия обстрела ВСУ. Фото © Telegram / Настоящий Гладков
Украинские военные снова открыли огонь по Белгородской области. На этот раз под обстрел попало село Безымено Грайворонского городского округа. ВСУ ударили прямо по школе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"С помощью дрона-камикадзе ВСУ атаковали здание школы. Инцидент произошёл в селе Безымено Грайворонского городского округа. В результате взрыва никто из мирных жителей не пострадал — детей и взрослых не было в школе в момент атаки, в данном населённом пункте действует дистанционный формат образования", — написал он в своём телеграм-канале.
В результате вражеской атаки повреждена кровля и выбиты окна на третьем и четвёртом этажах. Кроме того, оказалось выбито окно в одной квартире жилого дома, расположенного недалеко от школы. В настоящее время на месте ЧП работают оперативные службы.
За сегодня это не единственная атака ВСУ по региону. Ранее губернатор сообщал о повреждениях зданий в Белгородском районе после отражения удара украинских военных. Кроме того, женщина погибла при падении дрона на её дом в селе Красный Восток. При этом за ночь над Белгородской областью сбили 35 снарядов от РСЗО и три дрона ВСУ.