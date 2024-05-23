Гладков: ВСУ дроном-камикадзе атаковали школу в белгородском селе Безымено

Украинские военные снова открыли огонь по Белгородской области. На этот раз под обстрел попало село Безымено Грайворонского городского округа. ВСУ ударили прямо по школе, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"С помощью дрона-камикадзе ВСУ атаковали здание школы. Инцидент произошёл в селе Безымено Грайворонского городского округа. В результате взрыва никто из мирных жителей не пострадал — детей и взрослых не было в школе в момент атаки, в данном населённом пункте действует дистанционный формат образования", — написал он в своём телеграм-канале.