Профессор заявил, что водители на самом деле неправильно используют солнцезащитные экраны в авто Профессор Шамин: Светоотражающие экраны в авто выполняют функцию только снаружи 24 мая, 11:29 Светоотражающие экраны в авто выполняют функцию только снаружи. Обложка © Youtube / Constantine_shvachka

Специальные солнцезащитные экраны от яркого солнца пользуются популярностью среди российских автомобилистов. Такие приспособления изготавливаются на основе пены, покрытой сверху светоотражающей алюминиевой плёнкой. Считается, что они способны уберечь переднюю панель, руль и салон машины от перегрева и растрескивания. Однако иногда они могут быть даже опасны. Об этом Life.ru рассказал доктор физико-математических наук, профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин.

Дело в том, что в полном объёме свою функцию светоотражающие экраны выполняют, только если закрепить их с внешней стороны автомобиля. Такой способ по объективным причинам (воровство и вандализм) применим только на охраняемых территориях или во дворе частного дома. Роман Шамин Доктор физико-математических наук, профессор РТУ МИРЭА

Если экран закрепить внутри, то он может быть не просто бесполезен, но и вреден, особенно если само лобовое стекло с небольшими трещинами или сколами. Дело в том, что попадание отражённого света превращает эти дефекты в увеличительное стекло. Такие "лупы" могут в определённый момент сфокусироваться на обивке сидений или пластиковых элементах обшивки, что приведёт как минимум к потере товарного вида.

"Чаще всего отражённый свет приводит к увеличению и без того имеющихся трещин. Активное солнце может также привести к тому, что клей, прикрепляющий лобовое стекло к раме, со временем пересохнет. Прямое следствие — разгерметизация. Также может произойти чрезмерный перегрев поверхностей элементов, закреплённых на лобовом стекле: зеркала заднего вида, видеорегистратора и прочего", — предупредил профессор.

И, наконец, важно понимать, что солнцезащитный экран на лобовом стекле не предотвратит перегрева салона. Основной нагрев происходит из-за парникового эффекта, когда нагретый воздух остаётся в замкнутом пространстве салона автомобиля. А задача экрана — по максимуму уберечь руки водителя от соприкосновения с горячим рулём. Если нет возможности оставить автомобиль под навесом или в тени, оптимальным вариантом защиты от перегрева будет тканевый чехол, прикрывающий только остеклённую часть машины и крышу, резюмировал Шамин.

Ранее были названы возможные причины самовозгорания китайского авто с водителем в салоне. Инцидент, который произошёл в Москве, с одновременным отказом тормозов и заклиниванием ремня безопасности является очень опасным. Одна из его причин может быть связана со скрытыми дефектами.