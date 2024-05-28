Почему воняют ноги и как сделать, чтобы даже в жару они благоухали розами: 6 лайфхаков

У большинства россиян летом возникает серьёзная проблема — из-за сильной жары ноги потеют, а потом начинают неприятно пахнуть. Такое событие может сильно подпортить репутацию человека в общественном месте или офисе. Никто не любит людей, от которых исходит ужасный аромат. Есть ли способы избавиться от потеющих ног или хотя бы убрать неприятный запах? Life.ru разобрался и сейчас всё расскажет и вам.

Почему потеют и воняют ноги летом

Сильно потеют ноги у тех людей, кто неправильно за ними ухаживает: носит закрытую обувь и не переобувается на работе. Фото © Freepik

Причин, почему потеют ноги и начинают неприятно пахнуть носки, сама обувь, — много. Происходит это зачастую из-за плохой гигиены стоп. Их недостаточно просто мыть под душем. Необходимо мазать кожу кремом, а пятки тереть пемзой.

Другая причина, из-за которой потеют ноги, — необходимость соблюдать дресс-код. В офис или любое общественное место не получится прийти в тапочках или сандалиях, поскольку это неэтично. Поэтому многим людям летом приходится носить закрытую обувь с носками. Из-за неё возникает довольно неприятный аромат.

Но избавиться от запаха ног можно. При соблюдении ряда требований неприятный аромат уйдёт довольно быстро. Что для этого нужно сделать?

1. Купите подходящую обувь

Чтобы избавиться от запаха пота от ног, необходимо купить обувь с хорошей вентиляцией. Важно, чтобы она имела так называемую дышащую сеточку и была изготовлена из натуральных материалов. В таком случае ступни начнут продуваться воздухом и пот будет образовываться только при физических нагрузках.

2. Носите в офис сменную обувь

Иногда избавиться от запаха ног довольно просто. Если переобуваться на работе в открытые тапочки, то ноги не вспотеют. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dragana Gordic

Одна из главных причин, почему потеют ноги, — многочасовое ношение обуви. Даже если у вас идеально здоровые ноги, после восьми-девяти часов в офисе или на улице они в любом случае вспотеют и начнут неприятно пахнуть. Решение у такой проблемы простое.

Нужно купить для работы тапочки или любую другую сменную обувь. Важно, чтобы она была открытой или хотя бы просто лёгкой, с "дышащей" сеточкой. Тогда вероятность возникновения неприятного аромата устремится к нулю.

3. Правильно ухаживайте за обувью

Чтобы избавиться от неприятного запаха ног, нужно уделить внимание уходу за обувью. Во-первых, её важно очищать как минимум один-два раза в неделю. Во-вторых, после каждого возвращения домой любимые ботинки или кроссовки нужно просушивать. Для этого достаньте из них все шнурки и стельки, а затем отправьте на балкон на несколько часов или воспользуйтесь специальной сушилкой.

После того как стельки просушатся, их можно дополнительно обработать горячим утюгом. Благодаря глажке вы уничтожите вредные микроорганизмы, появившиеся внутри обуви. Чаще всего именно они вызывают неприятный аромат.

4. Купите дополнительную пару обуви и чередуйте её

Чтобы избавиться от запаха пота ног, понадобится две пары обуви. Одну вы будете отправлять сушиться, а в другой выходить. Фото © Freepik

Чтобы было проще просушивать обувь и не допускать ситуаций, когда сильно потеют ноги, нужно купить дополнительную пару. Пока одна будет сушиться дома, вы выйдете на улицу во второй. Если каждая пара обуви будет достаточно ухоженной, то неприятный запах пота от ног исходить не будет.

5. Часто мойте ноги

Если ноги потеют и воняют, то их важно регулярно мыть. Не стоит делать это только в начале или конце дня. Промывайте их водой после каждой прогулки. Внимательно следует подойти и к выбору средства для мытья ног. Рекомендуется использовать не традиционный гель для душа, а бактерицидное мыло. Оно убьёт вредные микроорганизмы, которые и приводят к появлению неприятного аромата.

6. Используйте средства для борьбы с запахом ног

Если потеют ноги в обуви и от них исходит неприятный аромат, воспользуйтесь специальными средствами против запаха. Есть как спреи, так и народные средства. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Garna Zarina

Чтобы эффективнее избавиться от неприятного запаха ног, можете использовать средства для борьбы с неприятным ароматом. Они продаются в гипермаркетах и аптеках в виде спреев. Такие продукты смогут заблокировать неприятный аромат.

Также можно использовать и народные средства от запаха ног. Например, эффективно себя проявили кремы от опрелостей для детей или цинковая мазь. Они могут нейтрализовать запах при условии соблюдения других пяти рекомендаций.