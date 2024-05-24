ПВО сбила ракету HARM над Белгородской областью
Пуск ракеты AGM 88 HARM. Обложка © Wikipedia / Mil.gov.ua
Российские системы противовоздушной обороны предотвратили атаку ВСУ на Белгородскую область: над территорией региона сбита американская противорадиолокационная ракета HARM. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"Около 12:20 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением противорадиолокационной ракеты HARM производства США по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО ракета уничтожена над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении.
А ранее сегодня, 24 мая, украинская армия обстреляла село Новая Таволжанка Белгородской области. В результате атаки никто не пострадал, но повреждения получили 11 частных домов. Всего зафиксировано 25 прилётов из РСЗО.