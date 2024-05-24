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Регион
24 мая, 10:40

ПВО сбила ракету HARM над Белгородской областью

Пуск ракеты AGM 88 HARM. Обложка © Wikipedia / Mil.gov.ua

Пуск ракеты AGM 88 HARM. Обложка © Wikipedia / Mil.gov.ua

Российские системы противовоздушной обороны предотвратили атаку ВСУ на Белгородскую область: над территорией региона сбита американская противорадиолокационная ракета HARM. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Около 12:20 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением противорадиолокационной ракеты HARM производства США по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО ракета уничтожена над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении.

ПВО сбила 4 ракеты HARM и два украинских дрона над Белгородской областью
ПВО сбила 4 ракеты HARM и два украинских дрона над Белгородской областью

А ранее сегодня, 24 мая, украинская армия обстреляла село Новая Таволжанка Белгородской области. В результате атаки никто не пострадал, но повреждения получили 11 частных домов. Всего зафиксировано 25 прилётов из РСЗО.

Александра Вишнякова
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