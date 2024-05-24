ПВО сбила ракету HARM над Белгородской областью

Российские системы противовоздушной обороны предотвратили атаку ВСУ на Белгородскую область: над территорией региона сбита американская противорадиолокационная ракета HARM. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Около 12:20 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением противорадиолокационной ракеты HARM производства США по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО ракета уничтожена над территорией Белгородской области", — говорится в сообщении.