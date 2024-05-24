"Татушка" Волкова узнала о раке из зловещего сна Экс-солистка "Тату" Волкова рассказала, что узнала об онкологии из вещего сна 24 мая, 11:04 Юлия Волкова. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

Певица Юлия Волкова из группы "Тату" призналась, что потратила семь лет на борьбу с онкологией, о которой узнала случайно после вещего сна о болезни. Об этом артистка рассказала в эфире шоу "Инсайт" на "Ютубе".

Страшный диагноз о раке щитовидной железы певице поставили в 2012 году после появления на свет её второго ребёнка. Волкова чувствовала себя хорошо, никаких неприятных симптомов не было, пойти к врачу и сдать анализы её подтолкнул странный сон. По словам артистки, она увидела себя со стороны, прикованной к постели из-за онкологии. Проснувшись, Волкова сразу пошла в больницу обследоваться.

"Мне приснился сон, что у меня рак. Я сдала анализы, кровь была идеальная. На УЗИ обнаружили узел, я сделала биопсию, которая показала, что у меня рак", — сказала она.

Операция, по словам Волковой, прошла неудачно, из-за травмирования голосового нерва у неё временно пропала речь. Но хуже всего то, что через какое-то время болезнь вернулась, начался тяжёлый рецидив. Взять себя в руки певице помогли дети и лечащий врач. В 2019 году Волкова полностью победила рак.

Ранее сообщалось, что двоюродная сестра скончавшейся от рака певицы Жанны Фриске тоже умерла от онкологии. Татьяна Гончаренко боролась с тяжёлым заболеванием на протяжении 14 лет, но в начале мая этого года её состояние резко ухудшилось.

Авторы Татьяна Миссуми