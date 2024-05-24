В Москве 88-летняя пенсионерка впала в кому после встречи с роллером
SHOT: В парке Москвы мужчина на роликах сбил пенсионерку, она впала в кому
В Москве 88-летняя женщина впала в состояние комы после того, как катающийся на роликах мужчина сбил её в парке. Как пишет SHOT, он даже не стал останавливаться, чтобы помочь упавшей старушке, — просто скрылся с места, будто ничего и не произошло.
Пенсионерка впала в кому после того, как её сбил с ног гонщик на роликах в московском парке. Видео © SHOT
По информации телеграм-канала, всё произошло днём 23 мая, когда Валентина Фёдоровна отправилась с подругой выгулять собаку в Тушинском парке. Внезапно её сбил с ног молодой мужчина, катавшийся на роликах. Упавшая на землю пенсионерка вскоре впала в кому, у неё закрытая ЧМТ, внутричерепное кровоизлияние и ушибы головы. Её доставили в реанимационное отделение. Полицейские сейчас разыскивают гонщика, прокуратура взяла ход дела на контроль.
Ранее Life.ru рассказывал о другом трагическом случае в столице — 61-летняя женщина погибла под колёсами автомобиля. Всё произошло на одной из парковок в восточной части Москвы, камеры записали случившееся. На кадрах видно, как женщина медленно ложится на асфальт и замирает. Спустя несколько секунд в кадре появляется синий Mitsubisi. Автомобиль проехал по женщине несколько раз, та скончалась на месте.
Life.ru