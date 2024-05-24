В Москве 88-летняя пенсионерка впала в кому после встречи с роллером

В Москве 88-летняя женщина впала в состояние комы после того, как катающийся на роликах мужчина сбил её в парке. Как пишет SHOT, он даже не стал останавливаться, чтобы помочь упавшей старушке, — просто скрылся с места, будто ничего и не произошло.

Пенсионерка впала в кому после того, как её сбил с ног гонщик на роликах в московском парке. Видео © SHOT

По информации телеграм-канала, всё произошло днём 23 мая, когда Валентина Фёдоровна отправилась с подругой выгулять собаку в Тушинском парке. Внезапно её сбил с ног молодой мужчина, катавшийся на роликах. Упавшая на землю пенсионерка вскоре впала в кому, у неё закрытая ЧМТ, внутричерепное кровоизлияние и ушибы головы. Её доставили в реанимационное отделение. Полицейские сейчас разыскивают гонщика, прокуратура взяла ход дела на контроль.