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24 мая, 11:32

Польша хочет выйти из соглашения о запрете противопехотных мин

Замминистра обороны Польши Залевский выступил за выход из Оттавской конвенции

В Польше выступили за выход из Оттавской конвенции, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. С такой инициативой выступил замминистра обороны страны Павел Залевский в интервью радиостанции RMF.

"Я сторонник выхода из Оттавской конвенции и наполнения наших складов противопехотными минами", — сообщил чиновник.

По состоянию на 14 декабря 2017 года в мире насчитывалось 163 государства-участника Оттавского договора. В число стран, отказавшихся подписать конвенцию, входят три из пяти постоянных членов Совбеза ООН: КНР, Российская Федерация и США, а также Индия, Пакистан и большое количество ближневосточных государств. ВС РФ по-прежнему имеют на вооружении все типы противопехотных мин советско-российского производства.

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А ранее МИД высказался о выходе России из Договора о неразмещении оружия в космосе. По словам замглавы ведомства Сергея Рябкова, это один из ключевых компонентов, остающихся в силе в рамках складывавшейся десятилетиями системы международных договорённостей.

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Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Марина Калегина
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