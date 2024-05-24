Польша хочет выйти из соглашения о запрете противопехотных мин

В Польше выступили за выход из Оттавской конвенции, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. С такой инициативой выступил замминистра обороны страны Павел Залевский в интервью радиостанции RMF.

"Я сторонник выхода из Оттавской конвенции и наполнения наших складов противопехотными минами", — сообщил чиновник.

По состоянию на 14 декабря 2017 года в мире насчитывалось 163 государства-участника Оттавского договора. В число стран, отказавшихся подписать конвенцию, входят три из пяти постоянных членов Совбеза ООН: КНР, Российская Федерация и США, а также Индия, Пакистан и большое количество ближневосточных государств. ВС РФ по-прежнему имеют на вооружении все типы противопехотных мин советско-российского производства.