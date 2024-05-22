В Польше сочли "лукавым предложением" идею Запада вернуться к стамбульским соглашениям Myśl Polska: Только победа РФ в украинском конфликте обеспечит стабильный мир 22 мая, 16:38 Россия идёт к победе на поле боя в украинском конфликте. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

России придётся дойти до финальной точки в украинском конфликте, чтобы в Восточной Европе наконец-то воцарились стабильность и безопасность. Таким мнением поделился в статье для польского издания Myśl Polska журналист Эдвард Карольчук.

По его мнению, давно пора признать, что Москва со второй половины 2023 года удерживает инициативу на поле боевых действий, поэтому сейчас вопрос о предполагаемых мирных соглашениях повис в воздухе. Страны Запада, по словам Карольчука, выразили согласие вернуться к прежним, стамбульским соглашениям, но в этом есть подвох.

"Либеральные круги в России и США готовы вернуться к стамбульским соглашениям и начать новый раунд переговоров. Это лукавое предложение, направленное на то, чтобы дать передышку украинской армии и Западу. Не менее лукаво и предложение признать завоевания России взамен за её согласие на вступление Украины в НАТО", — пояснил журналист.

Карольчук уверен, что нет смысла спешить с заключением перемирия, так как такой документ станет "предательством жертв этого конфликта". Он подчеркнул, что время стамбульских соглашений и влияние Владимира Зеленского уже в прошлом, потому что Россия вплотную приблизилась к победе.

Авторы Татьяна Миссуми