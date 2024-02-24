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24 февраля, 07:44

МИД высказался о выходе России из Договора о неразмещении оружия в космосе

Рябков: Москва не рассматривает выход из Договора о космосе от 1967 года

Вопрос выхода из Договора о космосе от 1967 года, регулирующего принципы мирного освоения внеземного пространства, не рассматривается Москвой. Такое заявление в разговоре с журналистами сделал заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков.

"Нет, не рассматриваем. Это один из ключевых компонентов, остающихся в силе в рамках складывавшейся десятилетиями системы международных договорённостей, соглашений юридического плана, другого рода инструментов регулирования этой сферы", поделился комментарием дипломат.

Он напомнил, что именно США в течение длительного срока не оставляют попыток захватить доминирующее положение в космосе, в том числе и в сфере вооружений. Рябков подчеркнул, что это свойственная для Вашингтона манера поведения — приписывать несуществующие намерения другим странам и под этим предлогом наращивать усилия в угоду своим интересам, противоречащие принципам международной безопасности, а также абсолютно игнорирующие компромиссные предложения Москвы, которая настаивает на том, чтобы космическое пространство продолжало оставаться свободным от любого вида вооружений.

Песков назвал уловкой публикации о якобы планах РФ по ядерному оружию в космосе
Песков назвал уловкой публикации о якобы планах РФ по ядерному оружию в космосе

Напомним, 18 февраля председатель специального комитета по разведке Палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Майк Тёрнер заявил, что Вашингтон приступил к разработке ответного плана на угрозу, исходящую от якобы ведущейся в России разработки космического оружия против спутников. В свою очередь, президент России Владимир Путин напомнил, что российская сторона всегда выступала против размещения ядерного оружия в космическом пространстве, а истерика, которая поднялась по этому поводу на Западе, вызывает удивление.

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ТАСС / Сергей Савостьянов

Юрий Лысенко
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