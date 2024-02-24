МИД высказался о выходе России из Договора о неразмещении оружия в космосе

Вопрос выхода из Договора о космосе от 1967 года, регулирующего принципы мирного освоения внеземного пространства, не рассматривается Москвой. Такое заявление в разговоре с журналистами сделал заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков.

"Нет, не рассматриваем. Это один из ключевых компонентов, остающихся в силе в рамках складывавшейся десятилетиями системы международных договорённостей, соглашений юридического плана, другого рода инструментов регулирования этой сферы", — поделился комментарием дипломат.

Он напомнил, что именно США в течение длительного срока не оставляют попыток захватить доминирующее положение в космосе, в том числе и в сфере вооружений. Рябков подчеркнул, что это свойственная для Вашингтона манера поведения — приписывать несуществующие намерения другим странам и под этим предлогом наращивать усилия в угоду своим интересам, противоречащие принципам международной безопасности, а также абсолютно игнорирующие компромиссные предложения Москвы, которая настаивает на том, чтобы космическое пространство продолжало оставаться свободным от любого вида вооружений.