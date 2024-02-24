МИД высказался о выходе России из Договора о неразмещении оружия в космосе
Рябков: Москва не рассматривает выход из Договора о космосе от 1967 года
Вопрос выхода из Договора о космосе от 1967 года, регулирующего принципы мирного освоения внеземного пространства, не рассматривается Москвой. Такое заявление в разговоре с журналистами сделал заместитель главы Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков.
"Нет, не рассматриваем. Это один из ключевых компонентов, остающихся в силе в рамках складывавшейся десятилетиями системы международных договорённостей, соглашений юридического плана, другого рода инструментов регулирования этой сферы", — поделился комментарием дипломат.
Он напомнил, что именно США в течение длительного срока не оставляют попыток захватить доминирующее положение в космосе, в том числе и в сфере вооружений. Рябков подчеркнул, что это свойственная для Вашингтона манера поведения — приписывать несуществующие намерения другим странам и под этим предлогом наращивать усилия в угоду своим интересам, противоречащие принципам международной безопасности, а также абсолютно игнорирующие компромиссные предложения Москвы, которая настаивает на том, чтобы космическое пространство продолжало оставаться свободным от любого вида вооружений.
Напомним, 18 февраля председатель специального комитета по разведке Палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов Майк Тёрнер заявил, что Вашингтон приступил к разработке ответного плана на угрозу, исходящую от якобы ведущейся в России разработки космического оружия против спутников. В свою очередь, президент России Владимир Путин напомнил, что российская сторона всегда выступала против размещения ядерного оружия в космическом пространстве, а истерика, которая поднялась по этому поводу на Западе, вызывает удивление.
ТАСС / Сергей Савостьянов