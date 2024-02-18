В США начали разрабатывать план ответа на якобы исходящую от РФ угрозу в космосе

Председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тёрнер заявил, что Вашингтон начал разрабатывать ответный план на угрозу, связанную с якобы разработкой российского противоспутникового оружия в космосе.

Тёрнер подчеркнул, что российское космическое оружие представляет серьёзную опасность для США, но не подтвердил и не опроверг информацию о возможной связи новой "угрозы" с ядерным оружием, которую распространяют западные СМИ.