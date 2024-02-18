В США начали разрабатывать план ответа на якобы исходящую от РФ угрозу в космосе
Председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тёрнер заявил, что Вашингтон начал разрабатывать ответный план на угрозу, связанную с якобы разработкой российского противоспутникового оружия в космосе.
"Мы встретились с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном, и он начал разрабатывать план, который, надеюсь, станет ответом на это", — заявил он, передаёт NBC News.
Тёрнер подчеркнул, что российское космическое оружие представляет серьёзную опасность для США, но не подтвердил и не опроверг информацию о возможной связи новой "угрозы" с ядерным оружием, которую распространяют западные СМИ.
Ранее Life.ru писал, что 15 февраля Конгресс США обсуждал "серьёзную угрозу национальной безопасности". По мнению западных СМИ, эта "угроза" связана с якобы планами России по размещению ядерного оружия в космосе, которое может ударить по спутникам. В Кремле заявили, что американцы прибегли к сказкам про "угрозу", чтобы убедить конгрессменов выделить Украине очередной пакет помощи.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ