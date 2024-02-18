Регион

Уведомления отключены

18 февраля, 18:18

В США начали разрабатывать план ответа на якобы исходящую от РФ угрозу в космосе

Председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тёрнер заявил, что Вашингтон начал разрабатывать ответный план на угрозу, связанную с якобы разработкой российского противоспутникового оружия в космосе.

"Мы встретились с помощником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном, и он начал разрабатывать план, который, надеюсь, станет ответом на это", — заявил он, передаёт NBC News.

Тёрнер подчеркнул, что российское космическое оружие представляет серьёзную опасность для США, но не подтвердил и не опроверг информацию о возможной связи новой "угрозы" с ядерным оружием, которую распространяют западные СМИ.

В РАН раскрыли правду о новом "ядерном оружии", которое в США окрестили космическим убийцей
В РАН раскрыли правду о новом "ядерном оружии", которое в США окрестили космическим убийцей

Ранее Life.ru писал, что 15 февраля Конгресс США обсуждал "серьёзную угрозу национальной безопасности". По мнению западных СМИ, эта "угроза" связана с якобы планами России по размещению ядерного оружия в космосе, которое может ударить по спутникам. В Кремле заявили, что американцы прибегли к сказкам про "угрозу", чтобы убедить конгрессменов выделить Украине очередной пакет помощи.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Александра Мышляева
  • Новости
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров