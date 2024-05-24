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24 мая, 12:00

Лось, который сегодня открыл купальный сезон в Москве, отметился побегом от полиции

В Москве полицейские пытались поймать лося, который купался в пруду

Лось, которого сегодня заметили купающимся в пруду в районе Новогиреево в Москве, устроил забег от полиции. Попытки поймать сохатого попали на видео.

В Москве полицейские пытались поймать лося, который купался в пруду. Видео © Telegram / Московские новости

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Напомним, сегодня, 24 мая, в Кошачьем пруду в столичном районе Новогиреево, где обычно можно встретить семью уточек, утром был замечен лось. По словам очевидцев, сохатый появился будто из ниоткуда, занырнул в пруд и наотрез отказался вылезать из прохладной водички. Лосиные приключения в столице начались в пятницу около шести часов утра.

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Telegram / Московские новости

Александра Вишнякова
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