Лось, который сегодня открыл купальный сезон в Москве, отметился побегом от полиции

Лось, которого сегодня заметили купающимся в пруду в районе Новогиреево в Москве, устроил забег от полиции. Попытки поймать сохатого попали на видео.

Напомним, сегодня, 24 мая, в Кошачьем пруду в столичном районе Новогиреево, где обычно можно встретить семью уточек, утром был замечен лось. По словам очевидцев, сохатый появился будто из ниоткуда, занырнул в пруд и наотрез отказался вылезать из прохладной водички. Лосиные приключения в столице начались в пятницу около шести часов утра.