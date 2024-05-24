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24 мая, 12:07

"Барселона" сообщила об увольнении главного тренера Хави Эрнандеса

Хави Эрнандес. Фото © wikipedia

Хави Эрнандес. Фото © wikipedia

Хави Эрнандес уволен с поста главного тренера известного испанского футбольного клуба "Барселона". Об этом сообщила пресс-служба команды.

"Президент ФК "Барселона" Жоан Лапорта объявил сегодня днём ​​Хави Эрнандесу, что он не будет продолжать работу в качестве тренера основной команды в сезоне 2024/2025", — говорится в сообщении.

В это воскресенье в Севилье он проведёт свою последнюю игру в качестве тренера первой команды. При этом, как сообщает журналист Фабрицио Романо, его место займёт немец Ханс-Дитер Флик.

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А ранее Life.ru рассказывал о бывшем игроке "Барселоны" Марке Бартре, который признался, что связан со своей возлюбленной Джессикой Гойкоэчеа секс-контрактом. Он рассказал, что заключил с девушкой договор, согласно которому пара должна заниматься сексом каждый день. Если раз был пропущен, то на следующий день "должок" предстоит вернуть — вместо одного будет уже два половых акта.

Николь Вербер
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