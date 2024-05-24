"Барселона" сообщила об увольнении главного тренера Хави Эрнандеса

Хави Эрнандес уволен с поста главного тренера известного испанского футбольного клуба "Барселона". Об этом сообщила пресс-служба команды.

"Президент ФК "Барселона" Жоан Лапорта объявил сегодня днём ​​Хави Эрнандесу, что он не будет продолжать работу в качестве тренера основной команды в сезоне 2024/2025", — говорится в сообщении.

В это воскресенье в Севилье он проведёт свою последнюю игру в качестве тренера первой команды. При этом, как сообщает журналист Фабрицио Романо, его место займёт немец Ханс-Дитер Флик.