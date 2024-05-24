Айтишники и артисты против блогеров: Forbes представил рейтинг россиян "30 до 30" Forbes представил тридцатку самых успешных россиян до 30 лет 24 мая, 12:49 Балерина Елена Свинко. Обложка © VK / Елена Свинко

Российский Forbes опубликовал список из 30 человек, которые добились выдающихся успехов до 30 лет. В лидерах оказались представители IT-сферы, в частности создающие искусственный интеллект, также есть киберспортсмены, логисты и разработчики банковских сервисов. Итоги исследования "30 до 30" есть на сайте издания.

Для участия в проекте было отобрано 100 человек из 600, из них тридцатку лучших определили читатели Forbes и эксперты. Анализ отобранных анкет происходил с декабря 2023 года по февраль 2024 года. Молодых и успешных организаторы искали во всех сферах: в науке, искусстве, медиа, бизнесе, спорте и т.д. Критериями для сравнения стали конкурентноспособность в России и за рубежом, а также профессиональные достижения.

Среди неожиданных победителей оказались киберспортсмен Данил Крышковец, который в 17 лет признан лучшим игроком в CS:GO, создатель такси-сервиса в Южной Азии Данила Константинов, основательница дейтинг-приложения Twinby Вероника Яковлева. Как отмечают авторы исследования, современные условия кардинально изменили лидеров рейтинга. Проект "30 до 30" выходит уже шестой год, и если раньше тридцатку возглавляли блогеры, звёзды шоу-бизнеса, спортсмены, то сейчас заметен уклон в сторону специалистов из научных сфер, особенно из IT.

Также в список попали актёр Рузиль Минекаев, балерина Елена Свинко и пианист Сергей Давыдченко.

Ранее сообщалось, что в России рейтинг по качеству жизни возглавили Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ и Татарстан.

Авторы Татьяна Миссуми