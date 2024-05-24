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24 мая, 14:04

Эксперт развеял популярный миф о породе самой "мемной" собаки в мире

Ветеринар Шеляков заверил, что хозяевам шиба-ину не грозят трудности

Самая известная в мире собака породы шиба-ину. Обложка © wikipedia

Самая известная в мире собака породы шиба-ину. Обложка © wikipedia

Существует убеждение, что собаки популярной японской породы шиба-ину, одна из которых стала символом криптовалюты Dogecoin, тяжело поддаются дрессировке. Но это не более чем распространённый миф, рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

Шиба-ину — это охотничьи собаки, которые тщательно за собой следят, поэтому у них есть интеллектуальные задатки для выполнения определённых задач. Более того, эксперт заверил, что владельцы "пушистиков" не столкнутся с большими трудностями, чем другие собаководы. И хоть эта порода не отличается слабым здоровьем и у неё нет наследственных отклонений, питомцы с трудом переносят летнюю жару и не любят находиться на открытом солнце, напомнил Шеляков.

"Бывает, что они плохо переносят жару, не очень любят находиться на открытом солнце, как те же хаски. Я бы не сказал, что люди, которые хотят завести шиба-ину, столкнутся с трудностями", — отметил ветврач в беседе с NEWS.ru.
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Евгения Мосс
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