Эксперт развеял популярный миф о породе самой "мемной" собаки в мире

Существует убеждение, что собаки популярной японской породы шиба-ину, одна из которых стала символом криптовалюты Dogecoin, тяжело поддаются дрессировке. Но это не более чем распространённый миф, рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

Шиба-ину — это охотничьи собаки, которые тщательно за собой следят, поэтому у них есть интеллектуальные задатки для выполнения определённых задач. Более того, эксперт заверил, что владельцы "пушистиков" не столкнутся с большими трудностями, чем другие собаководы. И хоть эта порода не отличается слабым здоровьем и у неё нет наследственных отклонений, питомцы с трудом переносят летнюю жару и не любят находиться на открытом солнце, напомнил Шеляков.

"Бывает, что они плохо переносят жару, не очень любят находиться на открытом солнце, как те же хаски. Я бы не сказал, что люди, которые хотят завести шиба-ину, столкнутся с трудностями", — отметил ветврач в беседе с NEWS.ru.