Ряды ВСУ поредели ещё на 920 военных усилиями российских войск "Восток"
Ряды украинской армии поредели ещё на 920 военных усилиями российской группировки войск "Восток" за минувшую неделю. Об этом сообщили в Минобороны РФ в сводке о ходе СВО.
"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны. Отразили девять контратак штурмовых групп механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны, а также Нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Владимировка, Старомайорское и Урожайное ДНР. Потери противника составили до 920 военнослужащих", — рассказали в ведомстве.
Помимо прочего, и без того страдающие от недостатка вооружения украинские батальоны потеряли 13 боевых бронированных машин, 39 автомобилей, а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 10 — западного производства.
А ранее Life.ru писал, что российские военные уничтожили дивизион ЗРК Patriot в зоне СВО. Бойцы ВС России поразили также склады с боекомплектом и авиационную технику на пяти украинских аэродромах.
Shutterstock / Vitaliy Holovin