Ряды украинской армии поредели ещё на 920 военных усилиями российской группировки войск "Восток" за минувшую неделю. Об этом сообщили в Минобороны РФ в сводке о ходе СВО.

"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны. Отразили девять контратак штурмовых групп механизированной бригады ВСУ, бригады теробороны, а также Нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Владимировка, Старомайорское и Урожайное ДНР. Потери противника составили до 920 военнослужащих", — рассказали в ведомстве.

Помимо прочего, и без того страдающие от недостатка вооружения украинские батальоны потеряли 13 боевых бронированных машин, 39 автомобилей, а также 18 орудий полевой артиллерии, из которых 10 — западного производства.