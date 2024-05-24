Пашинян бойкотировал встречу премьеров СНГ в Ашхабаде 24 мая, 12:56 Никол Пашинян. Обложка © ТАСС / Александр Казаков

В Ашхабаде на заседании Совета глав правительств стран СНГ отсутствовал премьер Армении Никол Пашинян, который не первый раз пропускает официальные мероприятия содружества.

Ереван представлял в ходе дискуссий только постоянный полномочный представитель республики при уставных и других органах СНГ, чрезвычайный и полномочный посол Армении в Белоруссии Размик Хумарян. Пашинян публично не озвучивал причину, по которой не смог приехать в Ашхабад. До этого он пропустил ряд саммитов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил две страны ОДКБ в содействии Баку в карабахском конфликте. По его словам, эти государства помогали Азербайджану готовиться к боевым действиям в 2020 году. Пашинян не стал уточнять, что это за страны.

Авторы Татьяна Миссуми