Послу Кувейта вызвали скорую в отель Four Seasons на Красной площади

Чрезвычайный и полномочный посол Кувейта в Москве Рашед Хаммад Аль-Адвани почувствовал себя плохо в отеле Four Seasons, который расположен в сердце столицы. Сотрудникам пришлось вызывать скорую помощь. Об этом сообщает Mash.

Дипломату стало трудно дышать, у него подскочило сердцебиение, и его резко бросило в жар. Врачи скорой МИД постановили, что причиной такого самочувствия стала сильная аллергическая реакция. Послу была оказана помощь на месте.

Аль-Адвани представляет Кувейт в Москве с декабря 2023 года. До того как попасть в Россию, он был послом на Украине. Образование получал также в Киеве. У него есть степень магистра международных отношений Киевского университета им. Т. Шевченко.