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24 мая, 13:12

Послу Кувейта вызвали скорую в отель Four Seasons на Красной площади

Послу Кувейта в Москве Аль-Адвани вызвали скорую в отель из-за приступа аллергии

Чрезвычайный и полномочный посол Кувейта в Москве Рашед Хаммад Аль-Адвани. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Телеканал Freedom

Чрезвычайный и полномочный посол Кувейта в Москве Рашед Хаммад Аль-Адвани. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Телеканал Freedom

Чрезвычайный и полномочный посол Кувейта в Москве Рашед Хаммад Аль-Адвани почувствовал себя плохо в отеле Four Seasons, который расположен в сердце столицы. Сотрудникам пришлось вызывать скорую помощь. Об этом сообщает Mash.

Дипломату стало трудно дышать, у него подскочило сердцебиение, и его резко бросило в жар. Врачи скорой МИД постановили, что причиной такого самочувствия стала сильная аллергическая реакция. Послу была оказана помощь на месте.

Аль-Адвани представляет Кувейт в Москве с декабря 2023 года. До того как попасть в Россию, он был послом на Украине. Образование получал также в Киеве. У него есть степень магистра международных отношений Киевского университета им. Т. Шевченко.

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Владимир Озеров
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