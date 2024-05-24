Посол России в Армении вызван в Москву для консультаций
МИД РФ вызвал в Москву для консультаций посла в Армении Сергея Копыркина. Причина при этом не уточняется.
"24 мая Посол Российской Федерации в Республике Армения Сергей Копыркин был вызван в Москву для консультаций", — говорится в сообщении ведомства.
Напомним, что лидеры России и Армении в последний раз встречались 8 мая. Тогда в рамках беседы стороны обсудили весь комплекс российско-армянских отношений. В частности, Владимир Путин обратил внимание на рекордный объём товарооборота России и Армении и назвал сотрудничество Москвы и Еревана в рамках ЕАЭС позитивным. А в Кремле призвали не преувеличивать трудности в отношениях России и Армении.
Life.ru