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Регион
24 мая, 11:11

Посол России в Армении вызван в Москву для консультаций

МИД РФ вызвал в Москву для консультаций посла в Армении Сергея Копыркина. Причина при этом не уточняется.

"24 мая Посол Российской Федерации в Республике Армения Сергей Копыркин был вызван в Москву для консультаций", — говорится в сообщении ведомства.

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Напомним, что лидеры России и Армении в последний раз встречались 8 мая. Тогда в рамках беседы стороны обсудили весь комплекс российско-армянских отношений. В частности, Владимир Путин обратил внимание на рекордный объём товарооборота России и Армении и назвал сотрудничество Москвы и Еревана в рамках ЕАЭС позитивным. А в Кремле призвали не преувеличивать трудности в отношениях России и Армении.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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