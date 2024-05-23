Президент Чехии Петр Павел угодил в больницу после падения с мотоцикла
Петр Павел. Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance / Robert Michael
Канцелярия чешского лидера Петра Павела сообщила об экстренной госпитализации президента. Политик получил травму во время активного отдыха, упав с мотоцикла.
Глава государства доставлен в Центральный военный госпиталь в Праге. В администрации заверили, что Павел не пробудет в стенах медучреждения долго.
"Травмы несерьёзные, но потребуют непродолжительного наблюдения в больнице", — сказано в сообщении.
Экстренная госпитализация недавно потребовалась и премьеру Словакии Роберту Фицо после того, как неизвестный несколько раз выстрелил в него из пистолета. Политик выжил, перенеся несколько операций. В настоящее время его состояние стабилизировалось: Фицо уже в сознании и может общаться с окружающими. Нападавшего задержали на месте покушения. Им оказался 71-летний писатель-оппозиционер Юрай Цинтула.