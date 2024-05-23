Президент Чехии Петр Павел угодил в больницу после падения с мотоцикла

Канцелярия чешского лидера Петра Павела сообщила об экстренной госпитализации президента. Политик получил травму во время активного отдыха, упав с мотоцикла.

Глава государства доставлен в Центральный военный госпиталь в Праге. В администрации заверили, что Павел не пробудет в стенах медучреждения долго.