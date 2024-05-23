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23 мая, 20:30

Президент Чехии Петр Павел угодил в больницу после падения с мотоцикла

Петр Павел. Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance / Robert Michael

Петр Павел. Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance / Robert Michael

Канцелярия чешского лидера Петра Павела сообщила об экстренной госпитализации президента. Политик получил травму во время активного отдыха, упав с мотоцикла.

Глава государства доставлен в Центральный военный госпиталь в Праге. В администрации заверили, что Павел не пробудет в стенах медучреждения долго.

"Травмы несерьёзные, но потребуют непродолжительного наблюдения в больнице", — сказано в сообщении.

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Экстренная госпитализация недавно потребовалась и премьеру Словакии Роберту Фицо после того, как неизвестный несколько раз выстрелил в него из пистолета. Политик выжил, перенеся несколько операций. В настоящее время его состояние стабилизировалось: Фицо уже в сознании и может общаться с окружающими. Нападавшего задержали на месте покушения. Им оказался 71-летний писатель-оппозиционер Юрай Цинтула.

Илья Пушкарев
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