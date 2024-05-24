ООН получит обломки натовских ракет с именами убитых ВСУ детей Донбасса Гагин: РФ передаст в ООН осколки ракет НАТО с именами погибших в Донбассе детей 24 мая, 13:54 Россия передаст в ООН осколки иностранных ракет, на которых написаны имена детей, погибших от обстрелов ВСУ. Видео © Telegram / Mash на Донбассе

Россия передаст в ООН осколки иностранных ракет, на которых написаны имена детей, погибших под обстрелами со стороны Украины. Акцию приурочат ко Дню защиты детей, её цель — показать Западу, против кого ВСУ используют натовское оружие. Об этом рассказал советник главы ДНР Ян Гагин в беседе с Mash на Донбассе.

Россия передаст в ООН осколки иностранных ракет, на которых написаны имена детей, погибших от обстрелов ВСУ. Видео © Telegram / Mash на Донбассе

На каждом таком осколке выгравированы фамилия и имя ребёнка, его возраст и дата гибели. Власти ДНР хотят доказать странам НАТО, что Киев целенаправленно бьёт по жилым кварталам, школам, больницам и детсадам. А тот факт, что западные страны снабжают ВСУ оружием, делает их соучастниками преступлений против детей.

"Один из мальчиков в 17 лет погиб в Донецке. И погиб он от осколка HIMARS американского производства. И так сложилось, что я был там же в тот момент, когда эта ракета прилетела. Значит, эта история частично моя. Эту историю я и буду рассказывать на конференции [ООН]" — добавил Гагин.

Также сообщалось, что 22 мая украинские военные впервые с начала спецоперации обстреляли территорию ДНР при помощи ракет MGM-140 ATACMS с кассетной боевой частью. Пострадали шесть человек, уничтожено 10 домов.

Авторы Татьяна Миссуми