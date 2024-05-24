Что делать, если собака съела корм с кусочками металла? Ветеринар дала советы

В одной из знаменитых марок собачьего корма были найдены частицы металла, в связи с чем производитель отозвал целую партию, а российские магазины активно проверяют товар на наличие смертельно опасных "добавок". О том, как такие "добавки" могут навредить питомцу и что делать, если домашний любимец всё же их съел, объяснила ветеринар Ирика Сабитова.

"Часто люди полностью доверяют тому, что написано на упаковках, но нарушение технических условий при производстве корма — нередкая ситуация. Мы сталкиваемся с разными отравлениями при потреблении кормов с завидной частотой", — пояснила ветврач, её слова приводит интернет-издание "Подмосковье сегодня".

По её словам, если есть сомнения в качестве корма, необходимо внимательно понаблюдать за состоянием любимца в течение недели: металлические частицы могут вызвать недомогание в период от суток до трёх дней, угнетённое состояние, рвоту и часто кровь, отказ от еды, напряжённую позу с выгнутой спиной. С такими симптомами срочно нужен осмотр в ветклинике, где есть рентген и УЗИ-диагностика.

Если железные кусочки имеют гладкие края и маленький размер, то, возможно, они выйдут самостоятельно. В таком случае собака должна пройти курс восстановительной терапии, чтобы убрать патологическое воздействие инородного тела. Но также они могут вызвать воспаление слизистой в желудке. Эксперт предупредила, что при слабом и вялом кишечнике инородные частицы могут вызвать непроходимость.

"Это приведёт к полной или частичной остановке работы пищеварительной системы. Симптомы будут такие же, только процесс развивается быстрее и с усиленным газообразованием, что вызывает увеличение объёма живота. Такая картина патологии требует немедленного осмотра и часто оперативного вмешательства", — отметила Сабитова.