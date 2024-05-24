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Овдовевшая после вечеринки с сухим льдом блогерша Диденко объявила о свадьбе

Блогерша Диденко снова выходит замуж после смерти мужа в бассейне с сухим льдом

24 мая, 14:31
Екатерина Диденко и её будущий муж. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / didenko.katerina

Екатерина Диденко и её будущий муж. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / didenko.katerina

Блогерша Екатерина Диденко, у которой первый муж умер, высыпав мешок сухого льда в бассейн во время вечеринки в сауне, рассказала о свадьбе с новым возлюбленным. В соцсети женщина опубликовала видео, где она обнимается с актёром Владом Черных. Ролик подписан словами: "До свадьбы осталось 9 дней".

Екатерина Диденко объявила о свадьбе. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / didenko.katerina

Избранник сделал блогерше предложение несколько месяцев назад. Сейчас пара готовится к праздничному торжеству. Диденко рассказала, что она разучивает свадебный танец и активно худеет для подвенечного платья. По словам женщины, свадьба состоится на Мальдивах, после чего брак будет официально зарегистрирован в России.

Пользователи упрекнули Диденко, что торжество на заморских островах — удовольствие не из дешёвых. Тогда она поспешила оправдаться: "Свадьба на Мальдивах будет не потому, что денег до фига, а наоборот". По её мнению, в России она не сможет пышно сыграть свадьбу.

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Напомним, блогерша Екатерина Диденко, позиционирующая себя как "специалист" по лекарствам, стала известна после того, как её первый муж скончался во время вечеринки в сауне в 2020 году. Мужчина решил удивить возлюбленную и гостей, поэтому высыпал в бассейн 25 килограммов сухого льда, чтобы создать эффект тумана. Присутствующие стали задыхаться и терять сознание, всего умерло три человека. Диденко начала новые отношения через пару месяцев после смерти супруга.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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