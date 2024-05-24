Депутат объяснил "плитой и уборкой" идею сократить рабочие часы женщинам Депутат Чернышов объяснил, что женщины должны работать меньше из-за бытовых дел 24 мая, 14:51 Женщины должны работать меньше мужчин. Обложка © freepik / stockking

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов пояснил свою инициативу сделать россиянкам рабочую пятницу на два часа короче. Он напомнил, что женщины помимо работы занимаются домашним хозяйством и воспитывают детей, а мужчины зачастую в этих делах не участвуют. Поэтому было бы справедливо дать им больше времени на отдых.

"Учитывая, что сегодня женщины наравне с мужчинами вкладываются в рост экономики, было бы правильно дать им больше времени на отдых — на те самые домашние дела, чтобы выходные проходили в кругу семьи, на отдыхе, с друзьями, а не за плитой и уборкой", — рассказал депутат порталу 360.ru.

Он привёл статистику, согласно которой почти 70% женщин вынуждены все выходные проводить в решении бытовых вопросов. Чернышов добавил, что нововведение должно стать обязательным для госучреждений, а для частных компаний его можно сделать рекомендательным.

Напомним, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение министру труда и соцзащиты страны Антону Котякову, в котором говорится, что рабочие пятницы для женщин должны сократиться на два часа с сохранением средней зарплаты. По его словам, россиянки стали работать больше, поэтому меньше отдыхают и не успевают уделять внимание своим семьям.

Авторы Татьяна Миссуми