Песков отверг трактовку Reuters по условиям для переговоров по Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикацию агентства Reuters, которое заявило о якобы согласии Владимира Путина на мир по Украине при фиксации границ по нынешней линии фронта. По словам представителя Кремля, Москва действительно готова к переговорам, но процесс должен привести к достижению целей спецоперации.

"Это не так, — ответил он на заявления Reuters. — Президент неоднократно говорил, что он готов к переговорам. Но переговорам для того, чтобы достичь тех целей, которых мы сейчас достигаем посредством специальной военной операции. Цели эти понятны, реалии также понятны".