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Регион
24 мая, 14:33
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Песков отверг трактовку Reuters по условиям для переговоров по Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикацию агентства Reuters, которое заявило о якобы согласии Владимира Путина на мир по Украине при фиксации границ по нынешней линии фронта. По словам представителя Кремля, Москва действительно готова к переговорам, но процесс должен привести к достижению целей спецоперации.

"Это не так, — ответил он на заявления Reuters. Президент неоднократно говорил, что он готов к переговорам. Но переговорам для того, чтобы достичь тех целей, которых мы сейчас достигаем посредством специальной военной операции. Цели эти понятны, реалии также понятны".

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Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на четыре анонимных источника сообщило, что президент РФ Владимир Путин якобы готов к переговорам о прекращении огня на Украине, на которых будут зафиксированы "нынешние линии фронта". При этом один из источников заявил о готовности Путина продолжать СВО "столько, сколько потребуется".

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Shutterstock / FOTODOM / Mistervlad

Александра Вишнякова
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