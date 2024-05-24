Песков отверг трактовку Reuters по условиям для переговоров по Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикацию агентства Reuters, которое заявило о якобы согласии Владимира Путина на мир по Украине при фиксации границ по нынешней линии фронта. По словам представителя Кремля, Москва действительно готова к переговорам, но процесс должен привести к достижению целей спецоперации.
"Это не так, — ответил он на заявления Reuters. — Президент неоднократно говорил, что он готов к переговорам. Но переговорам для того, чтобы достичь тех целей, которых мы сейчас достигаем посредством специальной военной операции. Цели эти понятны, реалии также понятны".
Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на четыре анонимных источника сообщило, что президент РФ Владимир Путин якобы готов к переговорам о прекращении огня на Украине, на которых будут зафиксированы "нынешние линии фронта". При этом один из источников заявил о готовности Путина продолжать СВО "столько, сколько потребуется".
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