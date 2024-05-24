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24 мая, 15:55

Народный артист из Башкирии Радик Динахметов пожертвовал ₽3 млн на нужды СВО

Заслуженный артист Башкортостана Радик Динахметов. Фото © Telegram / Башкирский батальон

Заслуженный артист Башкортостана Радик Динахметов. Фото © Telegram / Башкирский батальон

Три миллиона рублей из собственных средств пожертвовал на закупки для бойцов СВО военнослужащий ВС РФ родом из Башкортостана с позывным Асян, который также является народным артистом республики. Мужчину зовут Радик Динахметов, он служит в медицинском взводе третьего батальона имени генерала Тагира Кусимова и сейчас проходит 20-дневную реабилитацию дома, после того как получил переломы рёбер при выполнении боевых задач. О его поступке сообщает "Башкирское спутниковое телевидение".

Боец из Башкирии с позывным Асян пожертвовал три миллиона на нужды СВО. Видео © VK / Новости Республики Башкортостан и Уфы ( БСТ )

"Я горжусь этими ребятами, горжусь, что нахожусь с ребятами вместе там и вношу свою маленькую лепту как санитар и водитель. Дай Бог, чтобы вся помощь из Башкортостана, чтобы все мы совместно пришли к этой нашей долгожданной победе", — объяснил Асян свои мотивы в интервью телеканалу.

Боец считает, что получил незначительные травмы в сравнении с ранениями других военнослужащих в зоне боевых действий. Поэтому он решил не оставлять выделенные Минобороны России три миллиона рублей компенсации себе, а использовать их для закупки необходимой техники боевым товарищам.

Он обсудил этот вопрос с советником главы региона Аликом Камалетдиновым и решил купить БПЛА и снаряжение для медроты полка "Башкортостан". Оставшиеся деньги уйдут на материалы, в которых нуждаются волонтёры, занимающиеся изготовлением маскировочных сетей в Бижбулякском и Дюртюлинском районах.

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Юрий Лысенко
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