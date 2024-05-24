В Петербурге прошла международная акция "Сад памяти"

Международную акцию "Сад памяти" провели сегодня в Санкт-Петербурге. Она состоялась в сквере Пограничников — между Приморским шоссе и Сестрорецким разливом.

В Санкт-Петербурге прошла международная акция "Сад памяти". Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Мероприятие организовало Всероссийское общественное движение "Волонтёры Победы" вместе с Фондом памяти полководцев Победы по распоряжению президента Российской Федерации Владимира Путина, сообщает телеканал "Санкт-Петербург". Цель акции — высадить 27 миллионов зелёных памятников, чтобы почтить память каждого, кто сложил голову во время Великой Отечественной войны.

Помимо того, у акции "Сад памяти" есть ещё и другая цель — озеленить города и восстановить лесные насаждения, заодно сократив углеродный след. Сегодня были посажены 25 сосен. А позже в этом году планируют посадить ещё около двух тысяч саженцев в лесах и парках Северной столицы. По всей же России счёт пойдёт на миллионы.