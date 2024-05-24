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24 мая, 19:18

В Петербурге прошла международная акция "Сад памяти"

Международную акцию "Сад памяти" провели сегодня в Санкт-Петербурге. Она состоялась в сквере Пограничников — между Приморским шоссе и Сестрорецким разливом.

В Санкт-Петербурге прошла международная акция "Сад памяти". Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Мероприятие организовало Всероссийское общественное движение "Волонтёры Победы" вместе с Фондом памяти полководцев Победы по распоряжению президента Российской Федерации Владимира Путина, сообщает телеканал "Санкт-Петербург". Цель акции — высадить 27 миллионов зелёных памятников, чтобы почтить память каждого, кто сложил голову во время Великой Отечественной войны.

Помимо того, у акции "Сад памяти" есть ещё и другая цель — озеленить города и восстановить лесные насаждения, заодно сократив углеродный след. Сегодня были посажены 25 сосен. А позже в этом году планируют посадить ещё около двух тысяч саженцев в лесах и парках Северной столицы. По всей же России счёт пойдёт на миллионы.

В российских городах прошла акция "Вальс Победы"
В российских городах прошла акция "Вальс Победы"

Ранее Life.ru рассказывал о проведении экологической акции "Зелёная волна". Мероприятие проходит каждый год и объединяет усилия корпоративных и городских волонтёров, которые хотят облагородить и сделать комфортнее населённые пункты России. В этом году акция состоится в 22 городах и завершится 30 мая в Нижнем Новгороде.

Обложка ©

Телеканал "Санкт-Петербург"

Юрий Лысенко
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